Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” в Раменках и Очаково-Матвеевском

В Раменках находится киностудия “Мосфильм”, в 1950-е годы в районе построен комплекс зданий Московского университета. Жемчужиной запада Москвы являются Воробьевы горы – одно из излюбленных мест отдыха жителей и гостей столицы.

Собянин отметил, что “Мосфильм” активно ремонтирует существующие здания и строит новые. В 2019 году открылся съемочный павильон № 16 и Дом костюма и реквизита. Планируется возвести киноконцертный комплекс и съемочный павильон № 17.

Между Мичуринским проспектом и Проспектом Вернадского создается Инновационный научно-технологический центр “Воробьевы горы”. Там откроют сотни научных лабораторий, создадут тысячи рабочих мест.

По словам Собянина, на сегодняшний день получено около 200 заявок на размещение. Участниками проекта стали уже девять высокотехнологичных компаний.

Преображаются и Воробьевы горы. Там открыли канатную дорогу через Москву-реку, а предстоящей зимой планируется возобновить работу трех горнолыжных трасс.

Еще одной точкой притяжения на Воробьевых станут веревочный парк и экстрим-парк. Также пройдет благоустройство Аллеи спортивной славы, завершится реконструкция эскалаторной галереи, которая вновь соединит станцию метро “Воробьевы горы” и улицу Косыгина.

В Раменках и Очаково-Матвеевском активно развивается транспорт. В составе Солнцевской линии метро открыты станции “Минская”, “Ломоносовский проспект”, “Раменки”, “Мичуринский проспект” и “Озерная”, в составе Большой кольцевой – “Аминьевская”, “Мичуринский проспект” и “Проспект Вернадского”. Местные жители получили новые маршруты поездок.

В рамках подготовки к открытию МЦД-4 заработали платформы Минская и Аминьевская, полностью реконструирована Матвеевская. В следующем году построят новый пригородный вокзал – станцию Поклонная.

На западе Москвы появилась новая вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова. Трасса протянулась на 10 километров от МКАД до Третьего транспортного кольца в районе Сити.

В Раменках и Очаково-Матвеевском продолжается программа реновации. Планируется расселить 69 ветхих домов, где проживают более 17 тысяч человек. Они переедут в квартиры большей площади и с полной отделкой класса комфорт.

В районах приводятся в порядок парки, дворы и зеленые территории. Недавно завершилось благоустройство Большого Очаковского пруда. Приведена в порядок Аллея Победы на Университетском проспекте.

Большое внимание уделяется социальной сфере. Реконструируются четыре поликлиники – №209 филиалы №2 и №3 и детской поликлиники №131 филиалы №2 и №3.

“Реализация программы “Мой район” продолжается, а значит – комфорт городской среды и качество жизни в Раменках и Очаково-Матвеевском будут расти и дальше”, – написал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о роли программы “Мой район” в комплексном развитии города. Проект объединяет все услуги, досуг, рабочие места, транспорт и должен удовлетворять самые высокие запросы жителей столицы, считает Собянин.