Будут даже с мехом: трендовые тенденции плащей и тренчей на осень 2022 и самые актуальные модели

В прохладную осеннюю погоду нет верхней одежды лучше, нежели плащ или тренч. Если пока в вашем гардеробе отсутствует такое изделие, то поспешите в магазин для его приобретения. Чтобы выбирать было проще, обратите внимание на плащи, которые будут в тренде.

Кожаные

Любители классики могут остановить выбор на кожаном плаще. Это износостойкое изделие, которое прослужит не один год (если материал натуральный).

Для создания самобытных и креативных образов берите плащ яркого оттенка. В моде будут дофаминовые кислотные цвета наподобие салатового, голубого, желтого, розового и т.д.

С мехом

В моде также будут плащи с меховыми деталями. Например, с большим воротником из меха. Благодаря этому элементу образ получается в целом более домашним, теплым и уютным.

Единственный минус — такая верхняя одежда не очень подходит для сырой и дождливой погоды. Обилие осадков поспособствует тому, что изделие быстро потеряет привлекательный внешний вид. А вот если в вашем регионе преимущественно сухая осень, тогда можете рассмотреть такой вариант.

С накидкой вместо воротника

Оригинальный дизайн верхней одежды предложили в этом году дизайнеры. Речь идет о плаще, где вместо воротника накидка. Ею можно укутаться как плантином. Фалды красиво ниспадают, образуя складки. Образ получается в целом очень женственным и элегантным.

Такой плащ хорошо сочетать с обувью на каблуках. Получится прекрасный образ как для работы и офиса.

Приталенные

В моде приталенные тренчи, которые облегают фигуру. Обычно это изделия с отложным воротником, с двумя вертикальными рядами пуговиц спереди.

Актуальными являются и тренчи с поясным ремнем. С помощью данного аксессуара можно подчеркнуть талию. По сравнению с прошедшим весенним сезоном становится очевидным, что из моды выходят тренчи оверсайз, создающие объемные бесформенные силуэты. Меньше неформальности, больше строгости — так можно охарактеризовать актуальные в предстоящем сезоне образы.

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Макси-длины

Если хотите приобрести классическую верхнюю одежду, которая долгое время не выйдет из моды, тогда отдавайте предпочтение безопасному варианту: плащу или тренчу длины миди. Изделие достигает икроножных мышц и обнажает щиколотку.

Но если вы хотите похвастаться трендовой вещью (которая, возможно, будет актуальна только в предстоящем сезоне), тогда присмотритесь поближе к плаще или тренчу макси-длины, до самых пят.

Это прекрасный вариант для высоких статных девушек. Образ получается торжественным и очень стильным. Учтите, что больше всего сюда подходит обувь на каблуках. С другой стороны, вы можете создать весьма экстравагантный лук, добавив обувь на тракторной подошве или на платформе. Тогда образ получится брутальным и одновременно футуристичным.

Выбор материалов

В этом плане нам предоставляется полная свобода выбора. Если в вашем регионе много осадков и сыро, тогда покупайте плащ из водонепроницаемого материала. Если же у вас осенью преимущественно сухая погода, тогда можете рассмотреть плюшевый меховый плащ.

Допустимо, если последний будет свободного кроя, не приталенный.