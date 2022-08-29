Будут даже с мехом: трендовые тенденции плащей и тренчей на осень 2022 и самые актуальные модели
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В прохладную осеннюю погоду нет верхней одежды лучше, нежели плащ или тренч. Если пока в вашем гардеробе отсутствует такое изделие, то поспешите в магазин для его приобретения. Чтобы выбирать было проще, обратите внимание на плащи, которые будут в тренде.
Кожаные
Любители классики могут остановить выбор на кожаном плаще. Это износостойкое изделие, которое прослужит не один год (если материал натуральный).
Для создания самобытных и креативных образов берите плащ яркого оттенка. В моде будут дофаминовые кислотные цвета наподобие салатового, голубого, желтого, розового и т.д.
С мехом
В моде также будут плащи с меховыми деталями. Например, с большим воротником из меха. Благодаря этому элементу образ получается в целом более домашним, теплым и уютным.
Единственный минус — такая верхняя одежда не очень подходит для сырой и дождливой погоды. Обилие осадков поспособствует тому, что изделие быстро потеряет привлекательный внешний вид. А вот если в вашем регионе преимущественно сухая осень, тогда можете рассмотреть такой вариант.
С накидкой вместо воротника
Оригинальный дизайн верхней одежды предложили в этом году дизайнеры. Речь идет о плаще, где вместо воротника накидка. Ею можно укутаться как плантином. Фалды красиво ниспадают, образуя складки. Образ получается в целом очень женственным и элегантным.
Такой плащ хорошо сочетать с обувью на каблуках. Получится прекрасный образ как для работы и офиса.
Приталенные
В моде приталенные тренчи, которые облегают фигуру. Обычно это изделия с отложным воротником, с двумя вертикальными рядами пуговиц спереди.
Актуальными являются и тренчи с поясным ремнем. С помощью данного аксессуара можно подчеркнуть талию. По сравнению с прошедшим весенним сезоном становится очевидным, что из моды выходят тренчи оверсайз, создающие объемные бесформенные силуэты. Меньше неформальности, больше строгости — так можно охарактеризовать актуальные в предстоящем сезоне образы.
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Макси-длины
Если хотите приобрести классическую верхнюю одежду, которая долгое время не выйдет из моды, тогда отдавайте предпочтение безопасному варианту: плащу или тренчу длины миди. Изделие достигает икроножных мышц и обнажает щиколотку.
Но если вы хотите похвастаться трендовой вещью (которая, возможно, будет актуальна только в предстоящем сезоне), тогда присмотритесь поближе к плаще или тренчу макси-длины, до самых пят.
Это прекрасный вариант для высоких статных девушек. Образ получается торжественным и очень стильным. Учтите, что больше всего сюда подходит обувь на каблуках. С другой стороны, вы можете создать весьма экстравагантный лук, добавив обувь на тракторной подошве или на платформе. Тогда образ получится брутальным и одновременно футуристичным.
Выбор материалов
В этом плане нам предоставляется полная свобода выбора. Если в вашем регионе много осадков и сыро, тогда покупайте плащ из водонепроницаемого материала. Если же у вас осенью преимущественно сухая погода, тогда можете рассмотреть плюшевый меховый плащ.
Допустимо, если последний будет свободного кроя, не приталенный.
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