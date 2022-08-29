 

Мнение: О щедром подарке для настоящих москвичей… Далее — везде?

29.08.2022, 12:50, Разное
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Чтобы не заканчивать последний уик-энд уходящего лета на негативной ноте, вот важная новость из российской столицы. Которая (#столица, а не #новость), как известно, тестирует на себе многие «пилотные» проекты, в том числе социальные. А затем они распространяются на всю остальную Россию. Постепенно

Возможно, так же дело пойдёт и в этот раз.

А суть вот в чём.

Увенчалась полным и окончательным успехом более чем 10-летняя борьба русскоязычных москвичей за свои права. Как сообщает одно популярное агентство, «мэр Москвы Сергей #Собянин издал указ о предоставлении русской диаспоре статуса защищаемого законом национального меньшинства». По сведениям информаторов, к такому решению столичного градоначальника подтолкнула массовая миграция в город выходцев из стран Средней Азии и национальных республик России.

«Коренные москвичи всё чаще перебираются в Россию и оседают в её наиболее перспективных районах – исследуют черноморское побережье, осваивают Сибирь с Дальним Востоком. Чтобы поддержать всё более малочисленную диаспору русских в городе, необходимо в срочном порядке предоставить ей статус национального меньшинства и выдать целый перечень льгот», — цитирует издание соответствующий пресс-релиз.

И это действительно долгожданное решение. Как сообщил журналистам г-н Председатель Русской общины Москвы Борис Резник, этого статуса его организация добивалась свыше десяти лет. Теперь ей, наконец-то, удастся воплотить в жизнь многие планы: отремонтировать помещение городского Ансамбля русской песни и пляски, отреставрировать памятник автору музыки на песню «Русское поле» Яну Френкелю, провести Всероссийский Конгресс русских народов и не только.

Что ж, вполне возможно, инициатива московского мэра в дальнейшем найдёт своё продолжение и развитие в других городах и весях Центральной России. Которые сталкиваются с теми же демографическими вызовами: убылью коренного населения и притоком мигрантов из национальных окраин огромной державы, а ещё более — из стран ближнего зарубежья. В Москве, например, эти процессы уже привели к необходимости дублировать указатели в метро на одном из тюркских или персидских языков.

И хотя сама «новость» — будем говорить открытым текстом — взята у небезызвестного ИА (не иноагента), сообщения о табличках в метро — вовсе не вымысел. То есть, сказка ложь, да в ней намёк. ©

А вдруг и правда это — #прогноз, а не розыгрыш, и «государствообразующая нация» утратит численное большинство к концу века, что предсказывают многие? Как тогда называть Россию?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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