Чего боятся красавицы – Личное мнение
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Когда я впервые в каком-то сериале увидела Зои Кравиц, то тут же подумала: «Бывают же такие красивые!»
Фото: Соцсети
Мне её лицо кажется безупречным: очень нежным, но при этом с чёткими, правильными линиями. Без следов пластики, но до умопомрачения ухоженное.
Я бы никогда не подумала, что даже в таком красивом лице есть вещи, которые расстраивают его обладательницу. И не просто расстраивают, а порой и пугают!
Однако они есть. Процитирую Зои:
Я очень расстраиваюсь, когда на коже появляются прыщи. Они сильно влияют и на моё настроение, и на мою самооценку… Если у меня выскакивает прыщик, а я знаю, что утром я должна быть на съёмочной площадке, я начинаю паниковать.
Всё остальное — тоже важно, но самое важное — это здоровая и сияющая кожа.
Не могу не согласиться.
Одна и та же женщина может великолепно выглядеть, и будучи коротко стриженой блондинкой, и будучи брюнеткой с дредами. Это не так важно.
Фото: Соцсети
Важно — то, в каком состоянии у неё кожа, и Зои это прекрасно понимает.
Прыщи недопустимы. С ними ни к коем случае нельзя мириться. С ними нужно только бороться.
Расскажу, как делать это успешно, так как знаю: у людей, которые сталкивались с проблемой акне, порой опускаются руки.
Средства масс-маркета часто не помогают.
Там в качестве действующих компонентов используются ниацинамид или цинк. Они эффективны, когда прыщи уже побеждены, но никак не влияют на причину появления воспалений.
Некоторые аптечные средства помогают справиться с акне, но действуют слишком агрессивно. Эти препараты часто содержат конские дозы ретинола, которые сжигают верхний слой кожи, заставляя его обновляться. Отсюда — покраснение лица, раздражение, жуткое шелушение и даже болезненные ощущения.
Средства от Ustinov Cosmetics — та самая золотая середина, которую я и хочу вам порекомендовать.
Косметика этого бренда эффективно устраняет прыщи, но не повреждают кожу.
В состав линейки «Антиакне» входит азелаиновая кислота –единственное средство, которое предотвращает развитие угрей на ранней стадии.
Не являясь антибиотиком, азелаиновая кислота уничтожает бактерии, вызывающие акне, и нормализует процесс выделения кожного жира, то есть устраняет саму причину появления прыщей.
Также Ustinov Cosmetics помогает избавиться от следов постакне и комплексно ухаживает за лицом: увлажняет, успокаивает, восстанавливает. Иными словами: косметика не только лечебная, но и уходовая.
Если использовать Ustinov Cosmetics регулярно и по инструкции , то результат можно заметить уже через пару недель.
Фото: Ustinov Cosmetics
Помимо отличной косметики, у Ustinov Cosmetics — замечательный сервис заботы о покупателях. Вас будут курировать не только до покупки, но и после неё.
Гарантируя эффективность своей косметики, Устинов готов вернуть деньги, если уходовые средства вдруг не помогут при условии, что причина акне — не в гормональном сбое.
Устинов честно говорит, что в случае гормонального сбоя не поможет ни одна косметика, тут нужно только комплексное лечение.
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Зои Кравиц боится прыщей. А вас какие изменения в вашей внешности напугали бы?
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Источник: Лена Миро
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