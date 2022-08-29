 

Чего боятся красавицы – Личное мнение

29.08.2022, 12:40, Разное
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Когда я впервые в каком-то сериале увидела Зои Кравиц, то тут же подумала: «Бывают же такие красивые!»


Фото: Соцсети

Мне её лицо кажется безупречным: очень нежным, но при этом с чёткими, правильными линиями. Без следов пластики, но до умопомрачения ухоженное.

Я бы никогда не подумала, что даже в таком красивом лице есть вещи, которые расстраивают его обладательницу. И не просто расстраивают, а порой и пугают!

Однако они есть. Процитирую Зои:

Я очень расстраиваюсь, когда на коже появляются прыщи. Они сильно влияют и на моё настроение, и на мою самооценку… Если у меня выскакивает прыщик, а я знаю, что утром я должна быть на съёмочной площадке, я начинаю паниковать.

Всё остальное — тоже важно, но самое важное — это здоровая и сияющая кожа.

Не могу не согласиться.

Одна и та же женщина может великолепно выглядеть, и будучи коротко стриженой блондинкой, и будучи брюнеткой с дредами. Это не так важно.


Фото: Соцсети

Важно — то, в каком состоянии у неё кожа, и Зои это прекрасно понимает.

Прыщи недопустимы. С ними ни к коем случае нельзя мириться. С ними нужно только бороться.

Расскажу, как делать это успешно, так как знаю: у людей, которые сталкивались с проблемой акне, порой опускаются руки.

Средства масс-маркета часто не помогают.

Там в качестве действующих компонентов используются ниацинамид или цинк. Они эффективны, когда прыщи уже побеждены, но никак не влияют на причину появления воспалений.

Некоторые аптечные средства помогают справиться с акне, но действуют слишком агрессивно. Эти препараты часто содержат конские дозы ретинола, которые сжигают верхний слой кожи, заставляя его обновляться. Отсюда — покраснение лица, раздражение, жуткое шелушение и даже болезненные ощущения.

Средства от Ustinov Cosmetics — та самая золотая середина, которую я и хочу вам порекомендовать.

Косметика этого бренда эффективно устраняет прыщи, но не повреждают кожу.

В состав линейки «Антиакне» входит азелаиновая кислота –единственное средство, которое предотвращает развитие угрей на ранней стадии.

Не являясь антибиотиком, азелаиновая кислота уничтожает бактерии, вызывающие акне, и нормализует процесс выделения кожного жира, то есть устраняет саму причину появления прыщей.

Также Ustinov Cosmetics помогает избавиться от следов постакне и комплексно ухаживает за лицом: увлажняет, успокаивает, восстанавливает. Иными словами: косметика не только лечебная, но и уходовая.

Если использовать Ustinov Cosmetics регулярно и по инструкции , то результат можно заметить уже через пару недель.


Фото: Ustinov Cosmetics

Помимо отличной косметики, у Ustinov Cosmetics — замечательный сервис заботы о покупателях. Вас будут курировать не только до покупки, но и после неё.

Гарантируя эффективность своей косметики, Устинов готов вернуть деньги, если уходовые средства вдруг не помогут при условии, что причина акне — не в гормональном сбое.

Устинов честно говорит, что в случае гормонального сбоя не поможет ни одна косметика, тут нужно только комплексное лечение.

Заказать Ustinov Cosmetics можно тут.

Зои Кравиц боится прыщей. А вас какие изменения в вашей внешности напугали бы?

Источник: Лена Миро


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