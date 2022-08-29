Якобы обостряя конфликт на Украине, Великобритания вредит ей и самой себе, считают в России

Обозреватель Daily Mail Питер Хитченс считает, что дальнейшая поддержка Киева Лондоном не приведёт ни к чему хорошему. По его мнению, кризис следует как можно скорее решить миром, в противном случае не только украинцев, но и британцев ждёт ещё больше ненужного горя и испытаний.



AP

Во время своего недавнего визита в Киев Борис Джонсон призвал британцев проявить солидарность с правительством Владимира Зеленского. «Мы должны продолжать. Мы как друзья Украины должны показать, что у нас такая же стратегическая стойкость, как и у украинского руководства», — заявил премьер-министр.

Но слова политика вызвали серьёзные сомнения у обозревателя Daily Mail Питера Хитченса. «Действительно ли мы должны (помогать Киеву. — ИноТВ)? До каких пор? Является ли это консервативным или патриотическим поступком? Разумно ли это вообще?» — недоумевает он.

«Не спешите отвечать. В самом начале конфликты часто бывают популярными. Но они имеют неприятное свойство — разрушить жизнь тех, кто когда-то им радовался», — подчёркивает журналист.

Он напоминает, что к середине Первой мировой Британия обанкротилась и её молодые юноши — «цвет нации» — были втоптаны в грязь Фландрии. Миллионы заплатили кровью и богатством безумную цену за войну, которую почти все впоследствии назовут ошибкой.

В то время бывший министр иностранных дел и бывалый тори лорд Лэнсдаун написал в The Times, что пришло время заключить мир. Издание отказалось публиковать письмо. Политика подвергли остракизму и высмеивали как «непатриотичного пораженца», хотя он совершенно не соответствовал этому определению, считает журналист.

Если бы к лорду Лэнсдауну прислушались, не было бы «ни русской революции, ни Сталина, ни Гитлера, ни Муссолини, ни Второй мировой». Более того, в таком случае Соединённое Королевство могло бы остаться ведущей мировой державой ещё несколько десятилетий, рассуждает Хитченс.

«Почти все войны заканчиваются уродливым компромиссом. Мы смогли победить Гитлера только потому, что Сталин был на нашей стороне, и он потребовал огромную цену, включая поглощение Польши — страны, для спасения независимости которой мы вступили в войну», — считает автор статьи.

Хитченс критикует британские власти, которые пытаются выставить украинский конфликт «бескомпромиссной борьбой со злом», чем тот не является. И хотя публицист не одобряет политику Владимира Путина, он обращает внимание, что Лондон даже не подумает о поддержке войны против Саудовской Аравии. Напротив, Великобритания дружит с «тревожным числом запятнанных кровью деспотов».

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше пострадаем и мы, и Украина. В результате будет больше новых гробов, потерянных домов и горя для украинцев», — полагает автор статьи.

«Для нас это (затягивание конфликта. — ИноТВ) будет означать поистине шокирующую нищету, как ясно показывают новые цены на электроэнергию. Тем не менее однажды наступит мир, и он будет на условиях гораздо худших, чем если бы соглашение заключили сейчас», — полагает журналист.

«Можете ли вы или любой политик оправдать будущие страдания и потери? Что ещё хуже, можете ли вы оправдать невыразимые опасности, с которыми мы столкнёмся, если конфликт расширится, как это легко может произойти, при условии, что мы не попытаемся остановить его, пока ещё можем?» — заключает Питер Хитченс.