Программа субсидирования авиаперевозок расширена на 49 маршрутов

Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (теперь всего 448). Это связано с перераспределением средств после закрытия южных аэропортов.

“Новый список маршрутов теперь расширен до 448 направлений. Частота и количество рейсов определяются в соответствии с заявками, полученными от авиакомпаний, участвовавших в конкурсном отборе”. По данным департамента, в списке 49 новых направлений.

С 24 февраля действует режим ограничения полетов в южные и центральные регионы России. Временно приостановлена работа аэровокзалов в Анапе, Белгороде, Брянске. Геленджик. Геленджик. Краснодар. Курск. Липецк. Ростов-на-Дону. Симферополь.