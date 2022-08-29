 

Программа субсидирования авиаперевозок расширена на 49 маршрутов

29.08.2022, 12:13, Разное
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Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, программа субсидирования региональных авиаперевозок расширена на 49 маршрутов (теперь всего 448). Это связано с перераспределением средств после закрытия южных аэропортов.
“Новый список маршрутов теперь расширен до 448 направлений. Частота и количество рейсов определяются в соответствии с заявками, полученными от авиакомпаний, участвовавших в конкурсном отборе”. По данным департамента, в списке 49 новых направлений.

С 24 февраля действует режим ограничения полетов в южные и центральные регионы России. Временно приостановлена работа аэровокзалов в Анапе, Белгороде, Брянске. Геленджик. Геленджик. Краснодар. Курск. Липецк. Ростов-на-Дону. Симферополь.


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