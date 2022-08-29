 

В Ивановской области сгорело 1,4 тысячи гектаров леса

29.08.2022, 12:13, Разное
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По данным “Авиалесоохраны”, в Ивановской области от лесных пожаров сгорело почти 1,4 миллиона гектаров.
В понедельник агентство сообщило о трех пожарах в области.

Как сообщается на сайте “Авиалесоохраны”, “Один пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 1 375 га”.

На землях лесного фонда еще два пожара. Огнем охвачено пять гектаров.

Лесные пожары в Ивановской области полыхают с 25 августа, как сообщалось ранее. Свою лепту вносит сухая погода и сильный ветер. В период с 27 по 28 августа удалось остановить распространение огня до Талиц. В борьбе с огнем участвуют три самолета Ил-76, один самолет Бе-200, Ногинский аэромобильный спасательный отряд, более 570 человек и 75 единиц техники. Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области, посетил Южск для наблюдения за тушением лесных пожаров.


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