В Ивановской области сгорело 1,4 тысячи гектаров леса

По данным “Авиалесоохраны”, в Ивановской области от лесных пожаров сгорело почти 1,4 миллиона гектаров.

В понедельник агентство сообщило о трех пожарах в области.

Как сообщается на сайте “Авиалесоохраны”, “Один пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 1 375 га”.

На землях лесного фонда еще два пожара. Огнем охвачено пять гектаров.

Лесные пожары в Ивановской области полыхают с 25 августа, как сообщалось ранее. Свою лепту вносит сухая погода и сильный ветер. В период с 27 по 28 августа удалось остановить распространение огня до Талиц. В борьбе с огнем участвуют три самолета Ил-76, один самолет Бе-200, Ногинский аэромобильный спасательный отряд, более 570 человек и 75 единиц техники. Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области, посетил Южск для наблюдения за тушением лесных пожаров.