Мнение: Как Запад может начать большую войну

Опыт позднего СССР обнадёживает. Сейчас на Западе примерно 1990 год — Perestroika уже дала свои горькие плоды, жить стало хуже, система пошла вразнос, а народ стремительно теряет остатки терпения. Ещё немного, и США с Евросоюзом вынуждены будут сосредоточиться на своих скорбных делах, так как у Запада не останется сил, чтобы вредить России, Китаю и прочим нормальным странам. Воевать ослабший Запад не сможет — разве что по чуть-чуть, сам с собой.

Но если мы вспомним американские боевики, на которых выросло моё поколение, мы обнаружим там среди всяких мастеров кунг-фу с инопланетянами один весьма реалистичный сюжет: секту безумцев, пытающуюся уничтожить мир.

Генсек ООН, послушный слуга Америки, заявил на днях, что «бряцание ядерным оружием должно быть прекращено», и что обладатели ядерного оружия должны пообещать не применять его первыми (ссылка). Очень милый пацифизм, прямо хочется коробку печенья этому голубю мира послать. Вот только опасность кроется ещё и в оружии климатическом. Против которого господин Гуттериш, будучи членом Западных элит, ровным счётом ничего не имеет.

Свежая новость на аполитичном ресурсе про технологии. Инженеры из американского МИТ предложили изменить климат Земли при помощи размещения в космосе огромной мембраны (ссылка). Идея в том, чтобы мембрана отражала солнечный свет и охлаждала тем самым Землю. Это продолжение других безумных планов американцев — раньше они собирались распылить в атмосфере мегатонны мелкой пыли, чтобы устроить планете что-то типа рукотворной ядерной зимы: опять-таки, с целью понизить температуру.

С точки зрения расположенных за пределами Запада государств это будет означать объявление войны — атмосфера-то у нас одна на всех. Хельсинское соглашение от 1966 года запрещает перекрывать реки, которые текут в другие страны. Порча климата ничем принципиально не отличается — разве что в худшую сторону. Представьте, что некий маньяк, плавая в бассейне, решил вылить в воду колбу с бациллами бубонной чумы. Понятно, что его попытаются обезвредить, даже если он будет кричать, что это его личное дело, так как он находится на своей дорожке. И если Франция проведёт испытания грязной бомбы в своём Страсбурге, на самой границе с Германией, немцы немедленно отправят войска в Париж, чтобы силой остановить фанатиков.

То же самое верно и для применения климатического оружия. Если безумцы из США начнут распылять пыль в воздухе, Россия, чтобы не вымерзнуть, очень захочет нанести ядерный удар по восточному побережью. Нас поддержат Китай и прочие страны, не поражённые ещё зелёной чумой. Потому что климатическая катастрофа будет в любом случае, но с уничтоженной Северной Америкой мы, по крайней мере, сможем совладать с её последствиями. Когда вы едете в переполненном автобусе, а эколог в салоне выдёргивает чеку из гранаты, тут уже не до сантиментов.

В сюжетах американских боевиков порядочные учёные обычно предупреждают политиков и сектантов — остановитесь, пока не поздно. В реальном мире то же самое. Цитирую (ссылка):

…распыление аэрозолей в южном полушарии может повлиять на температуру океана и скорость ветра, а также привести к увеличению числа ураганов в другой. В худшем случае атмосфера Земли может оказаться необратимо измененной.

«У атмосферы нет стен, — говорится в бюллетене Всемирной метеорологической организации. — То, что вы делаете с ней, может не иметь желаемых последствий рядом с вами, но будет перенесено и окажет нежелательный эффект где-то в другом месте».

Более того, если какая-нибудь страна запустит геоинженерный проект без оповещения и согласия международной общественности, последствия могут привести к вооруженному конфликту. Хуже того, самые вероятные кандидаты на проведение таких экспериментов — страны, владеющие ядерным оружием.

«Какие-нибудь правительства — может, Китай после того, как муссон уничтожит урожай, или Индонезия, после того как жара убьет сто тысяч человек, или Соединенные Штаты после урагана пятой категории, который обрушится на Нью-Йорк, задумаются о такой возможности, — сказал в интервью Business Insider профессор Дэвид Кит из Гарварда. — Требуется ввести строгие правила, запрещающие проводить подобные эксперименты, иначе угроза войны из-за геоинженерии никогда не исчезает».

В конце прошлого года ученые составили детальный отчет о технической и финансовой сторонах геоинженерных методов борьбы с глобальным потеплением. Вывод: это не только выполнимо, но и не слишком дорого — от $2 до $2,5 млрд в год, намного меньше, чем уже вкладывается в развитие возобновляемой энергетики.

Обратите внимание — 2,5 млрд долларов — это копейки для любой страны Запада. Не только США, но и какая-нибудь отмороженная Финляндия могут по щелчку пальцев развязать мировую климатическую войну.

Кстати, раз уж мы заговорили о борьбе с глобальным потеплением, многие учёные полагают, что это сугубо политическая история, и что в реальном мире никакого глобального потепления нет. Больше тысячи учёных подписались недавно под таким заявлением. Цитирую (ссылка):

Политическая выдумка о том, что люди вызывают большую часть или все изменения климата, и утверждение о том, что наука, стоящая за этим понятием, “устоялась”, получили жестокий удар после публикации “Всемирной климатической декларации (WCD)”, подписанной более чем 1100 учеными и профессионалами. Климатической чрезвычайной ситуации не существует, утверждают авторы, собранные со всего мира и возглавляемые норвежским лауреатом Нобелевской премии по физике профессором Иваром Гиавером. Они говорят, что наука о климате выродилась в дискуссию, основанную на убеждениях, а не на здравой самокритичной науке.

Масштабы оппозиции современной “устоявшейся” климатологии поразительны, учитывая, как трудно в академических кругах собирать гранты на любые климатические исследования, которые отходят от политической ортодоксии. Другой ведущий автор декларации, профессор Ричард Линдзен, назвал нынешнее повествование о климате “абсурдным”, но признал, что триллионы долларов и неустанная пропаганда со стороны зависящих от грантов ученых и журналистов, ориентированных на повестку дня, в настоящее время говорят о том, что это не абсурд.

Особый гнев в WCD вызван климатическими моделями. Верить в результаты климатической модели — значит верить в то, что заложили в нее создатели модели. Климатические модели сейчас занимают центральное место в сегодняшней дискуссии о климате, и ученые видят в этом проблему. “Мы должны освободиться от наивной веры в незрелые климатические модели”, — говорит WCD. “В будущем исследования климата должны уделять значительно больше внимания эмпирической науке”.

Повторюсь, западные экологи — это секта, причём опаснейшая. У них есть крайне сомнительные схоластические построения, согласно которым изменения климата якобы вот-вот станут катастрофическими и необратимыми. А чтобы избежать этой гипотетической опасности, зелёные призывают или погрузить человечество в голодную нищету (путём отказа от ископаемого топлива), или начать портить климат Земли, провоцируя тем самым глобальную ядерную войну.

Разумеется, есть и нормальные экологи — которые проектируют очистные сооружения на заводах, например, или строят чистые мусоросжигательные заводы. Таких экологов я очень уважаю, и я лично готов платить больше за товары или за вывоз мусора, если так надо для дополнительной защиты природы.

Однако опасные движения всегда отталкиваются от реальных фундаментов. Они берут известную проблему, а потом наслаивают на неё деструктивный метод решения. «В России есть проблемы, давайте устроим оранжевую революцию». «Социальное расслоение несправедливо, давайте грабить и расстреливать богатых». «Человечество вредит природе, давайте бороться с человечеством».

И, да, вишенка на торте. По моим наблюдениям, в феврале российские защитники климата дружно поддержали США в их прокси-войне против России. Полагаю, это отнюдь не случайное совпадение, да и не совпадение вовсе.