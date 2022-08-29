Мнение: Вопросы про минус и плюс

Друзья, давайте проясним ряд вопросов, касающихся темы минуса и плюса.

А то вчера опять некоторые путались.

Сначала я задам вопросы вам.

Отвечая на вопрос, цитируйте его в кавычках, чтобы всем было понятно, о чем вы.

1. Может ли у человека быть минус в отношениях, но не быть слияния?

2. Может ли минус расти без возникновения слияния?

3. Может ли быть слияние при плюсе в отношениях?

4. Можно ли выйти из слияния, физически сближаясь?

5. Бывает ли, что слияние на физической дистанции растет?

6. Снижает ли минус выход из слияния?

7. Рост слияния увеличивает минус или плюс?

Отвечайте и обсудим ваши ответы.