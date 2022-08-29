 

Жизнь в коммуналке, поцелуи со Збруевым и предательство мужа: испытания Марины Александровой

29.08.2022, 11:50, Разное
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Сейчас Марина Александрова не только успешна в профессии, но и счастлива в личной жизни. Актриса построила блестящую карьеру, создала крепкий союз с супругом Андреем Болтенко и дважды стала мамой. К сожалению, жизнь Марины не всегда складывалась легко. Раньше артистку часто преследовали неудачи и испытания.

Марина Александрова появилась на свет в 1982 году и выросла в семье военного.
Детство будущей звезды прошло в крошечной коммуналке в Ленинграде вместе с матерью и отцом. Несмотря на финансовые трудности, родители Марины постарались дать ей все самое лучшее. Она училась в школе с углубленным изучением математики, занималась музыкой и училась играть на арфе.

Окончив школу, Александрова перебралась в столицу и поступила в Щукинское училище. Вскоре после начала обучения Марина начала играть в кино и получила роль в фильме “Северное сияние”. Эти съемки подарили юной актрисе ценный опыт, но стали для нее непростым испытанием. Марина была совсем неопытной девушкой и до ужаса боялась целоваться со знаменитым коллегой по ленте Александром Збруевым.

В личной жизни звезда тоже не раз сталкивалась с трудностями. О первом серьезном романе Марины заговорили после выхода сериала “Звезда эпохи”. На съемках актриса влюбилась в коллегу по съемкам Александра Домогарова. Влюбленные часто ругались, расходились и утешались в объятиях других. Эмоциональные качели продлились два года и привели к болезненному расставанию.

Оправившись от скандального романа, Александрова остепенилась и вышла замуж. Ее супругом стал актер Иван Стебунов. Многие радовались, что звезда наконец нашла свое счастье, но брак продлился всего пару лет. Идиллия закончилась, когда Стебунов изменил Александровой с другой женщиной. Актриса не смогла простить мужу предательство и решила развестись.

Преодолев все трудности и испытания, Марина Александрова все-таки смогла стать по-настоящему счастливой. В середине нулевых звезда встретила режиссера Андрея Болтенко, который стал ее вторым мужем. С ним актрисе удалось построить крепкую семью. В 2012 году у пары родился сын Андрей, а через три года на свет появилась дочка Екатерина. Сейчас Александрова успешно совмещает карьеру и семью.


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