 

“Побойтесь Бога”: 51-летняя Гришаева объяснила отказ становиться проституткой возрастом

29.08.2022, 11:50, Разное
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Все помнят работы Нонны Гришаевой в популярном проекте выпускников ГИТИСа Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидов под названием “Квартет И”. Тут и “День радио”, и “День выборов”. Но их совместные театральные и киноработы – увы, в прошлом.

“Они давно уже меня не снимают, – вздыхает Нонна Гришаева. – Говорят, что, мол, я у них уже давно все сыграла и писать для меня больше нечего. Но когда-то, когда мы вместе еще играли и участвовали в спектаклях, нам работалось прекрасно. Всегда приятно работать с друзьями, тем более, когда они являются авторами, а ты можешь быть соавтором. Например, это я придумала финальную фразу моей героини “День выборов-2”: “Сестры, Москва в другую сторону”. Хотя изначально в сценарии у моей героини в белом слов не было”.

Похожая история случилось в свое время и со спектаклем “Быстрее, чем кролики”. “Я тогда (в 2005 году – Прим. ред.) была еще молода и играла украинскую проститутку, – вспоминает Нонна. – И специально для сцены поминок я написала смешной монолог. Спустя годы (в 2014-м – Прим. ред.) ребята решили снимать кино и пригласили меня. “Побойтесь Бога, мне уже лет сколько, какая из меня проститутка!” – отказалась я. – Пусть проститутку играют молодые артистки, а я стану женой героя. Но монолог мой в картине все-таки оставили, хотя играла проститутку уже не я”.


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