Длинная шэгги с челкой-шторкой: 10 идей новомодной стрижки

Длинная шэгги с челкой-шторкой – одна из модных причесок этого года. Она относится к многослойным стрижкам. Такой вариант шэгги подойдет женщинам, которые хотят изменить свой образ, но пока не готовы расстаться со своей привычной длиной волос. Прическа красиво смотрится на прядях разной текстуры. В статье мы приведем 10 идей новомодной стрижки.

Стрижка для женщин 40+

Стрижка с длинными слоями и челкой-шторкой идеально подойдет женщинам 40+. Она красиво подчеркивает черты лица и омолаживает.

Такие пряди хорошо сочетаются с разными типами и текстурами волос. Прическа не требует особого ухода, но нуждается в периодическом обновлении.

Боковая челка-шторка с длинными прядями

Шэгги с боковой челкой-шторкой красиво смотрится на волосах медных оттенков. Она придает шевелюре дополнительный объем. Для укладки используйте спрей с морской солью или крем для локонов.

Мягкая прическа с обрамлением лица

Мягкая шэгги со свободными волнами придает волосам больше движения. По желанию вы можете собрать волосы в хвост.

Удлиненная челка-шторка обрамляет и сужает лицо. Это хороший вариант для круглолицых дам.

Многослойная текстурированная шэгги

Многослойная шэгги придаст вашим волосам текстуру. Если вы хотите получить более аккуратные слои, то попросите парикмахера использовать бритву вместо ножниц.

Легкая прическа для тонких волос

Укороченные слои этой прически сделают тонкие волосы более густыми. Челка-шторка создаст идеальное обрамление для длинных прядей.

Небрежные лохматые слои

Если у вас длинные вьющиеся волосы, то объедините челку-шторку с лохматыми слоями. У вас получится несколько небрежная, но эффектная прическа. Эта модная стрижка не требует сложного ухода. Для укладки используйте мусс.

Прямая стрижка с обрамлением лица

Прямая стрижка с обрамлением лица оживит ваш образ. Она уберет лишний объем пышной шевелюры и добавит текстуры тонким прядям.

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Современная прическа с укороченными слоями

Если у вас тонкие пряди, то попробуйте вариант шэгги с укороченными слоями. Эта стрижка придаст шевелюре боеле объемный вид.

Челка-шторка визуально подтянет лицо. Чтобы прическа выглядела более нарядно, добавьте несколько локонов.

Обрамляющая прическа для квадратного лица

Если у вас лицо в форме квадрата, то вам подойдут растушеванные обрамляющие слои. В сочетании с челкой-шторкой такая прическа сгладит угловатую линию подбородка.

Длинные текстурированные слои

Текстурированные слои улучшат внешний вид длинных и безжизненных волос. Они сделают вашу шевелюру подвижной. Челка-шторка придаст лицу мягкость.

Заключение

Выбирая свой вариант длинной шэгги с челкой-шторкой, учитывайте личные предпочтения и стиль жизни. Проконсультируйтесь с парикмахером, какая версия стрижки подойдет вашим волосам.