Дофаминовые наряды и много блеска: основные направления модного гардероба осени 2022

Предстоящей осенью стилисты дают нам возможность создавать яркие самобытные образы. Новые тренды обещают быть нескучными: блестки, кислотные оттенки, полупрозрачные изделия из тюля. Все это — шанс презентовать нетривиальные луки. Разбираем наиболее актуальные тенденции.

Дофаминовые наряды

Одежда ярких кислотных цветов останется актуальной и в следующем сезоне. Смело пополняйте гардероб розовыми, салатовыми, голубыми вещами.

Вы можете создавать эффектные образы, сочетая розовую и оранжевую одежду, или, например, голубую с салатовой.

Бахрома в моде

Изделия с бахромой станут прекрасным дополнением к вашему повседневному образу.

Вы можете выбирать платья, юбки, кофты с бахромой на рукавах. Обратите внимание и на аксессуары. Например, сумка с бахромой прекрасно впишется в ваш образ в бохо-стиле.

Вы также можете сочетать этот тренд с другими. Например, надеть дофаминовую одежду с бахромой, чтобы убить сразу двух зайцев.

Джинсовые платья

В моде будут платья из темного денима. Для создания стильного и относительно сдержанного лука сочетайте платье-миди с жакетом оверсайз. Чтобы создать лук в стиле шестидесятых, надевайте мини-платье из денима с цветными чулками и длинное пальто.

В плане декора платья выбирайте изделия в стиле минимализм, без вышивок и аппликаций: такие элементы могут удешевить образ. В то же время они допускаются для молодежи, поскольку придают нотку озорства. А вот женщинам за тридцать лучше отдавать предпочтение платьям простого кроя без дополнительных элементов декора.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожаные платья

Если вас вдохновляет эпоха 70-80-х годов, тогда пополняйте гардероб кожаным платьем. Благодаря такому изделию можно создавать образы в байкерском стиле, с ноткой брутальности. Эффектно смотрится короткое кожаное платье с поясом. Такую вещь можно сочетать с кожаными ботинками челси и черными колготами с узором. Завершат образ украшения в виде сережек и браслетов из серебра.

Платья из тюля

Если вам нравится создавать экстравагантные и эпатажные образы, тогда обратите внимание на платья из тюля. Материал прозрачный, поэтому под такое платье нужно надевать другую одежду. Например, комбинировать полупрозрачное платье с леггинами или джинсами и футболкой.

Выбирайте платья из тюля какого-нибудь яркого оттенка. Например, розового, салатового.

Платья с блестками

Для создания эффектного вечернего образа присмотритесь к платьям с блестками. Такие изделия сами по себе являются акцентными, поэтому их не нужно ни с чем комбинировать. Если надеваете блестящее платье мини, то в качестве обуви можете выбрать не классические туфли на шпильках, а высокие сапоги с широким голенищем. Подойдут также казаки.

Леопардовый принт

Одежда с анималистичным принтом уже давно не считается безвкусной. Летом были в моде вещи «под змею», а вот предстоящей осенью наиболее трендовыми окажутся изделия «под леопарда». Это могут быть платья, юбки, брюки, кофты — все, что угодно.

Поскольку сам по себе рисунок является пестрым, образ следует разбавлять вещами нейтральных оттенков. Например, черной одеждой.