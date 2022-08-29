Дофаминовые наряды и много блеска: основные направления модного гардероба осени 2022
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Предстоящей осенью стилисты дают нам возможность создавать яркие самобытные образы. Новые тренды обещают быть нескучными: блестки, кислотные оттенки, полупрозрачные изделия из тюля. Все это — шанс презентовать нетривиальные луки. Разбираем наиболее актуальные тенденции.
Дофаминовые наряды
Одежда ярких кислотных цветов останется актуальной и в следующем сезоне. Смело пополняйте гардероб розовыми, салатовыми, голубыми вещами.
Вы можете создавать эффектные образы, сочетая розовую и оранжевую одежду, или, например, голубую с салатовой.
Бахрома в моде
Изделия с бахромой станут прекрасным дополнением к вашему повседневному образу.
Вы можете выбирать платья, юбки, кофты с бахромой на рукавах. Обратите внимание и на аксессуары. Например, сумка с бахромой прекрасно впишется в ваш образ в бохо-стиле.
Вы также можете сочетать этот тренд с другими. Например, надеть дофаминовую одежду с бахромой, чтобы убить сразу двух зайцев.
Джинсовые платья
В моде будут платья из темного денима. Для создания стильного и относительно сдержанного лука сочетайте платье-миди с жакетом оверсайз. Чтобы создать лук в стиле шестидесятых, надевайте мини-платье из денима с цветными чулками и длинное пальто.
В плане декора платья выбирайте изделия в стиле минимализм, без вышивок и аппликаций: такие элементы могут удешевить образ. В то же время они допускаются для молодежи, поскольку придают нотку озорства. А вот женщинам за тридцать лучше отдавать предпочтение платьям простого кроя без дополнительных элементов декора.
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Кожаные платья
Если вас вдохновляет эпоха 70-80-х годов, тогда пополняйте гардероб кожаным платьем. Благодаря такому изделию можно создавать образы в байкерском стиле, с ноткой брутальности. Эффектно смотрится короткое кожаное платье с поясом. Такую вещь можно сочетать с кожаными ботинками челси и черными колготами с узором. Завершат образ украшения в виде сережек и браслетов из серебра.
Платья из тюля
Если вам нравится создавать экстравагантные и эпатажные образы, тогда обратите внимание на платья из тюля. Материал прозрачный, поэтому под такое платье нужно надевать другую одежду. Например, комбинировать полупрозрачное платье с леггинами или джинсами и футболкой.
Выбирайте платья из тюля какого-нибудь яркого оттенка. Например, розового, салатового.
Платья с блестками
Для создания эффектного вечернего образа присмотритесь к платьям с блестками. Такие изделия сами по себе являются акцентными, поэтому их не нужно ни с чем комбинировать. Если надеваете блестящее платье мини, то в качестве обуви можете выбрать не классические туфли на шпильках, а высокие сапоги с широким голенищем. Подойдут также казаки.
Леопардовый принт
Одежда с анималистичным принтом уже давно не считается безвкусной. Летом были в моде вещи «под змею», а вот предстоящей осенью наиболее трендовыми окажутся изделия «под леопарда». Это могут быть платья, юбки, брюки, кофты — все, что угодно.
Поскольку сам по себе рисунок является пестрым, образ следует разбавлять вещами нейтральных оттенков. Например, черной одеждой.
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