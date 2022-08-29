Я вам покажу, откуда готовилось падение

Российскую экономику от срыва в пике удержали высокие цены на нефть и согласие людей сократить свои расходы.

Катастрофичные прогнозы начала весны о провале российской экономики, долларе «по двести» и массовой безработице не оправдались. Экономика РФ повела себя как игрушечный ванька-встанька качнулась, но начала выпрямляться, кажется, даже вопреки внешним ограничениям. Но нет ли здесь какого-то невидимого фактора, удержавшего ее от падения?На волне оптимизма

Начало 2022 года экономика РФ встречала на подъеме. На волне восстановительного эффекта после снятия карантинных ограничений, на фоне роста мировой экономики рост ВВП в первые два месяца, по оценке Минэкономразвития РФ, сохранился на уровне 5,0% год к году. «Производство» в январе-феврале увеличилось на 7,5% за счет роста как добывающих, так и обрабатывающих отраслей. Безработица оставалась на исторических минимумах (в среднем 4,3% за два месяца), а реальные зарплаты продолжали расти. Росли они всего на 2%, однако этого было достаточно, чтобы поддержать потребительский спрос, — в январе-феврале оборот розничной торговли увеличился на 4,4% год к году.

Правда, людей огорчали растущие цены. В 2021 году инфляция перешагнула 8% — более чем в два раза превысила целевой показатель Центрального банка. Но снижения цен люди и не ожидали — по данным опроса Фонда «Общественное мнение», проводимого по заказу ЦБ РФ в январе 2022 года, инфляционные ожидания людей снизились до 13,7%, продолжая оставаться вблизи многолетних максимумов. Текущий уровень цен люди оценивали как «плюс 16,7%» по сравнению с прошлогодним. Но на самом деле рост цен в «среднем» начал замедляться.

Социологи и экономисты знают, что оценки личной инфляции всегда ближе к динамике цен наиболее дорожающих товаров и услуг, чем к среднему показателю по всей потребительской корзине.

При этом оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции снижались у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений — то есть в улучшение экономической ситуации верили как те, у кого есть деньги, так и те, кто живет от зарплаты до зарплаты.

Существенное изменение и его последствия

Но полгода назад «ситуация в российской экономике существенно изменилась», как выразился ЦБ РФ в своем стратегическом документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

Причиной таких изменений Банк РФ назвал «беспрецедентные по масштабу санкции в отношении российского реального и финансового секторов. Они существенно затруднили международную логистику и расчеты, ограничили импорт зарубежных и экспорт отечественных товаров и услуг. Кроме того, некоторые международные компании приостановили деятельность на территории страны. Введение санкций и существенный рост неопределенности привели к увеличению волатильности на финансовом рынке, росту рисков для финансовой стабильности, увеличению инфляционных и девальвационных ожиданий», объяснил финансовый регулятор.

Фото: Анастасия Цицинова / «Новая газета»

Санкции действительно были беспрецедентными. Наиболее жесткие ограничительные мероприятия в отношении правительственных структур и корпораций РФ были введены со стороны США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Швейцария и Норвегия ввели ограничения практически идентичные санкциям ЕС. Отдельные меры против российских компаний были введены со стороны Тайваня, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, представители Израиля и Казахстана, формально не присоединившихся к санкциям, заявили, что их юрисдикции не будут использоваться для обхода санкционных ограничений.

Наиболее масштабными стали санкции против Банка России. Они разнятся по странам — от заморозки резервов Банка РФ в случае США и ЕС до запрета на транзакции в большинстве других стран.

Существенной мерой, направленной на закрытие мировых рынков капитала для российского суверенного долга, стал запрет на операции с российским государственным долгом.

Помимо формальных санкций со стороны правительств ряд добровольных ограничений в отношении бизнеса в РФ приняли на себя и зарубежные компании. Содержание и последствия таких добровольных санкций подробно раскрыл Центр стратегических разработок в докладе «Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях».

Примерно половина из 600 крупнейших компаний с годовой выручкой от 5,7 млрд рублей, работающих в РФ, заявили о решении как-либо ограничить свою деятельность на территории страны, из них приостановили свою работу около 20%.

Иностранный бизнес напрямую формирует 2–3% рабочих мест в российской экономике и, по сути, не является критически значимым работодателем в национальном масштабе. По оценкам ЦСР, в компаниях, приостановивших деятельность, занято 120–150 тысяч человек.

Тем не менее в отдельных регионах доля иностранного бизнеса в структуре занятости существенна, объясняли аналитики ЦСР. Для отдельных регионов, которые сделали ставку на привлечение иностранного бизнеса, доля иностранных компаний в занятости существенна и доходит до 20%. Многие из таких регионов в первую очередь и пострадали от решений иностранных компаний об ограничении своей деятельности.

Кран и бассейн

Надо отдать должное правительству, и в особенности Центральному банку. В этой ситуации финансовые власти действовали решительно и быстро.

Никаких иллюзий в отношении устройства российской экономики власти, правительственные экономисты не испытывали никогда. Все понимали, что рост экономики обуславливался в первую очередь экспортом, дававшим примерно один процентный пункт прироста ВВП (а больше чем на один процент в год российская экономика в последние 12 лет в среднем и не росла).

Фото: Анастасия Цицинова / «Новая газета»

Экономику РФ проще всего представить как «бассейн с пятью трубами» — по одной «трубе» вытекают ресурсы, по другой «трубе» — поступают деньги, полученные в оплату за эти ресурсы. По третьей «трубе» деньги вытекают обратно — туда же, откуда по четвертой «трубе» поступают товары «производственного назначения» — ряд видов инвестиционного оборудования, сырья и материалов, прекурсоров для производства современных лекарств, научного оборудования, программных продуктов и т.д., а по пятой «трубе» — потребительские товары: одежда, бытовая техника и электроника, автомобили, игрушки, ряд видов сырья для пищевой промышленности, включая индустрию «быстрого питания».

Искусство управления такой экономикой, по мысли начальства, заключается в том, чтобы уровень денег в этом бассейне в каждый момент времени был на возможном максимуме, что позволяло бы власти финансировать важные для нее проекты.

Но не думайте, что управлять такой экономикой просто.

Основная идея экономической политики, проводимой в последние полтора десятилетия, заключалась в «стабилизации всего» — инфляции, социальной ситуации и даже динамики экономического роста.

Власти отдавали себе отчет, что экономика страны, настолько зависимая от уровня цен на углеводороды, как российская, будет то разгоняться, то замедляться, следуя за мировыми ценами на сырье, а такие ускорения и замедления могут не совпадать с планами российского начальства.

Власти раз и навсегда запомнили и уроки 1990-х, и обвал цен на нефть в конце 2000-х, остановивший и экономический рост, и реализацию глобальных планов Москвы. И категорически не хотели допускать ничего подобного. Экономика должна была ехать вперед не на полной мощности нефтяного двигателя, а примерно на половине. Это не давало бизнесу развиваться, а людям богатеть, но зато позволяло власти накапливать огромные свободные средства, которые она могла при желании использовать в своих интересах.

Такая модель не позволяла бизнесу расти самостоятельно, но зато позволяла направлять ресурсы туда, куда власть считала нужным. У компании не было доходов — зато она могла получить льготный кредит под правительственные гарантии. Людям не хватало доходов на покупку квартиры — вот вам льготная ипотека. Льготная ипотека спровоцировала рост цен на жилье — пожалуйста, говорила власть, зарабатывай как хочешь и чем хочешь, вот тебе «режим самозанятого».

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Как управлять «бассейном», где ресурсы превращались в валюту, а валюта в импортные товары? Регулировать наполнение такого бассейна можно было, увеличивая объемы «вытекания ресурсов» и уменьшая объемы «поступления товаров». И если над ценой вытекающих ресурсов начальство не властно, то скорость поступления товаров и вытекания денег — оно вполне могло регулировать.

Поэтому, столкнувшись с ограничительными мерами со стороны вчерашних «партнеров», Центробанк и правительство действовали очень умело. Наученные опытом предыдущих кризисов, финансовые власти знали, что в любой сложной экономической ситуации россияне действуют одинаково — выносят рубли из банков и превращают их в валюту или импортные товары. Резко возросший спрос на доллары и импорт опасен для экономики «ресурсного типа» тем, что провоцирует нехватку и валюты, и товаров, а значит, тянет вверх цены не только на импорт, но и на все остальное.

Для российского потребителя символом кризиса экономики уже тридцать лет остаются рост курса доллара и рост цен в магазинах — значит, нельзя было допускать ни того, ни другого.

Центральный банк этого и не допустил. Резкий рост ключевой ставки, фактический запрет на вывоз капитала, ограничения на торговлю валютой сбили спрос на доллары и подавили экономическую активность, но зато ажиотажный спрос на товары сменился накоплением денег — люди поняли, что покупать по резко выросшим ценам не самая лучшая идея. Кроме того, падение курса доллара заставило людей сократить и спрос на валюту (зачем покупать то, что дешевеет), и спрос на товары — менять валюту (у кого она была) на рубли для покупки товаров оказалось совершенно невыгодным делом.

Ожидания и факты

Насколько эти меры оказались действенными? Судя по действиям Центрального банка — там уверены в своей правоте. Об этом может свидетельствовать резкое снижение ключевой ставки — с 20% в марте до докризисных 8% в июле. И если вернуть цены к прежнему уровню не получилось, то, во всяком случае, они действительно не растут уже третий месяц подряд. Экономика продолжает работать. Да, это не рост, но падение ВВП действительно замедлилось.

И августовский прогноз Министерства экономического развития выглядит значительно более оптимистичным, чем майский. Согласно этому прогнозу, ВВП РФ по итогам 2022 года уменьшится на 4,2% (майский прогноз предполагал падение ВВП на 7,8%); инфляция на конец года составит 13,4% (было 17,5%); реальные располагаемые доходы населения снизятся на 2,8% (было 6,8%); среднегодовой уровень безработицы останется на отметке 2021 года — 4,8% (было 6,7%); а экспорт по итогам года ожидается в размере $585,3 млрд (против майских $482,4 млрд), импорт — $285,7 млрд (против $252 млрд).

Сходство и отличие

Но для уверенности в том, что экономика РФ возвращается к росту, необходимо понять — в чем отличие и сходство нынешней «структурной трансформации» от кризисов 1998, 2008, 2014‒2015 годов? И что могло послужить ключевым фактором экономической стабилизации?

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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