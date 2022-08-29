Зоозащитники и экологи подрались в результате спора об искусственной коже

На международном активистском форуме в Швеции произошла массовая потасовка между сторонниками «Всемирного общества защиты животных» и экологами из Greenpeace. Причиной драки стали разногласия по вопросу об использовании искусственной кожи.

Конфликт начался в ходе дебатов между зоозащитниками и экологами на тему «Нужно ли отказаться от производства искусственной кожи?». Оппоненты выдвигали друг против друга острые аргументы, подтверждающие верность их позиций. Так, зоозащитники призывали полностью отказаться от использования натуральной кожи и убийства пушных животных. Экологи же доказывали вредность искусственной кожи и природную пользу органических веществ, присутствующих в шкуре зверей.

Постепенно обсуждение переросло в открытую агрессию, сопровождающуюся повышенными тонами и взаимными оскорблениями. Команда зоозащитников назвала активистов Greenpeace «убийцами» и обвинила их в «умышленной поддержке геноцида», а те применили рукоприкладство, которое моментально переросло в массовую драку.

Всего в конфликте приняло участие около 200 человек из числа сторонников двух движений и зрителей из зала. В процессе драки люди били друг друга пластиковыми бутылками, кидались батарейками, взятыми из урн для вторичной переработки. Разнимать активистов приехала шведская полиция, которая применила слезоточивый газ. Это вызвало негодование у Греты Тунберг, тоже выступавшей на форуме.

«Зачем прибегать к насилию с применением тех средств, которые пагубно влияют на атмосферу Земли? – высказалась она позже. – Такой газ тоже способствует повышению температуры воздуха. Лучше использовать дубинки, созданные из перерабатываемых материалов. Например, из повторно используемых алюминиевых банок»

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