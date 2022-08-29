Неизвестный мужчина поджег торговый центр в Орегоне

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29.08.2022, 10:50, Разное
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Местные правоохранительные органы подтвердили, что два человека были убиты в результате нападения на круглосуточный магазин в Бенде, штат Орегон.
По данным полиции Бенда, в воскресенье вечером в службу спасения начали поступать звонки о стрельбе в торговом центре Forum Mall. Полиция утверждает, что неизвестный житель начал стрельбу с парковки, а затем продолжил нападение внутри продуктового магазина торгового центра.

Полиция Бенда опубликовала заявление, в котором говорится, что один человек был убит, когда он открыл огонь у входа в магазин.

Позже полиция обнаружила, что в результате нападения был убит еще один человек. Точная причина смерти нападавшего не была известна. Полиция также отметила, что сотрудники, отреагировавшие на преступление, не применяли огнестрельного оружия.

По факту стрельбы ведется расследование.

По оценкам аналитиков, с начала года в Америке в результате инцидентов, связанных с огнестрельным оружием, погибло около 20 000 человек. Кроме того, в США произошло 260 массовых расстрелов. В их числе 18-летний техасец, который использовал штурмовую винтовку в Техасе, чтобы убить 21 ребенка в начальной школе. В Буффало 10 человек были застрелены в круглосуточном магазине.


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