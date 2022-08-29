 

Биржевые цены на газ в Европе упали на 16 процентов

29.08.2022, 10:50, Разное
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По данным лондонской биржи ICE, фьючерсные цены на газ в Европе упали более чем на 16% в первую минуту торгов. Они торговались ниже отметки 3000 долларов за 1000 кубометров.
По ближайшим фьючерсам торги открылись на отметке $3.287,3 за 1000 кубометров (-6,3%) согласно индексу крупнейшего европейского хаба TTF. С 9.10 по московскому времени цены упали на 16,3%. Это эквивалентно $2936,6 за 1 000 кубических метров. Эти цены сравниваются с расчетной ценой за предыдущий день – $3507,3/1000 кубометров. Это самый высокий показатель среди всех европейских газовых хабов, работающих с 1996 года.

Опасения по поводу запрета на импорт российских энергоносителей привели к тому, что в марте цены на газ в Европе четыре дня подряд поднимались до новых максимумов. 7 марта был установлен ценовой рекорд на газ – $3 892 за 1 000 кубометров.

Причиной последнего роста цен на европейских газовых рынках стала неопределенность с поставками газа. Газпром объявил, что “Северный поток” прекратит работу на три дня с 31 августа по 2 сентября в связи с проведением плановых ремонтных работ на компрессорных станциях “Портовая”. По данным TTF, после этого заявления сентябрьские фьючерсные контракты на газ подорожали почти на 8%, превысив 2700 долларов за 1 000 кубометров.


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