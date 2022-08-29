Не насосала себе похороны: семье утонувшей эскортницы из “Дома-2” нужны деньги на гроб

Теперь оперативники изучают длинный список ухажеров и любовников Анастасии Кочервей. Начать же предстоит с владельцев новых автомобилей BMW. Ключ от такой немецкой иномарки нашли в сжатом кулачке утонувшей девушки. Хотя водительского удостоверения у Насти никогда не было.

Впрочем, хотя она и промышляла эскортом да стриптизом, денег на такую дорогую машину у нее тоже не было. Как нет их теперь у семьи на похороны.

“Хотя Кочервей за особые таланты мужики звали “Бритни-пылесос”, оценивались ее услуги недорого, – говорит актриса и певица Алена Кравец. – Она никогда не жила в роскоши, а являлась содержанкой у богатых мужиков. Но похороны смазливой любовницы, разумеется, никто из них не собирается оплачивать”.

Кравец была обижена за Кочервей – эскортница из “Дома-2” однажды пыталась отбить богатого мужа Алены. Но смерть их примерила. “Больше, я так понимаю, некому дать денег на похороны Анастасии, придется мне, – достает кошелек Алена. – Где все эти подруги и друзья из “Дома-2″, которые убиваются в соцсетях и раздают прессе комментарии? Семье Анастасии жила бедно, дочь с заработком в Москве на родину почти ничего не отправляла. Так что надо вспомнить христианский долг и хотя бы мне помочь грешному телу Насти, которое покинула душа, быть прилично похороненной. Ведь там, кажется, даже на нормальный гроб нет денег”.