Смерть: вывалившего язык ведущего “Модного приговора” Васильева доставили в крематорий

Конец августа — время подводить итоги лета. Многие звезды шоу-бизнеса с размахом отдохнули на курортах, но похвастаться ничем из ряда вон выходящим не могут. А вот историк моды Александр Васильев отличился: в июле на роскошной иномарке

его доставили в обитель смерти — Новосибирский крематорий.

Отметим, что ведущий шоу “Модный приговор” стал почетным гостем траурной территории, а не ресурсом для погребения. Заявился модельер не в центральное здание ритуального комплекса, а в Музей мировой погребальной культуры, расположенный на территории крематория.

В простонародье учреждение называют просто — музей смерти, ибо такова тематика всех экспонатов. Редкие и ценные похоронные атрибуты в нем соседствуют с шокирующими элементами траурного характера. Так что Александр Васильев встретил не только любезных сотрудников музея, а еще и дружную компанию скелетов с напоминанием о неминуемой кончине.

При входе в первый зал ведущему шоу “Модный приговор” открылся вид на элитный раритетный гроб, характерный для венецианской эпохи. Зрелище не для слабонервных!

Чуть далее, возле старинных могильных плит расположился деревянный гробик попроще — с расцарапанной изнутри крышкой. Это результат погребения человека заживо во время литургического сна. Вот так попал Александр Васильев — такое в страшном сне не увидишь!

Прием важного гостя выдался на славу. Даже манекены рыдали горючими слезами, пока историк моды блуждал среди пугающих вещичек. Все-таки смерть кругом, нечего веселиться.

Ну а рыбки в аквариуме с трупными костями продолжали плавать в том же духе. Александр Васильев не помешал их соседству с человеческими останками.

В такой жутковатой и одновременно таинственной атмосфере скорби стоило бы подумать о душе, о великом. Однако Александр Васильев предпочел блеснуть умом и социальным статусом, которые на том свете вряд ли пригодятся. Ведущий “Модного приговора” с восторгом разглядывал диковинные траурные украшения и без умолку твердил о деньгах.

Поразили ведущего и наряды, и аксессуары, транслирующие шикарную смерть. Рассуждая о стоимости эксклюзивных платьев и стильных безделиц, историк моды вывалил от досады язык. Мужчина раскритиковал россиян, не желающих оценивать экспонаты по достоинству. Этот момент даже попал на видео, которое предлагает для просмотра музей Новосибирского крематория.

Впечатленный Александр Васильев словно забыл, что баснословные суммы, которые так рьяно вскружили ему голову, в мире мертвых помочь не смогут. В музее смерти, где буквально все кричит о необходимости ценить духовное, историк моды в упор видел только материальное.