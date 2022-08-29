Boston Dynamics представила робота-кошку, способного воровать еду у солдат врага

Компания Boston Dynamics и Пентагон на совместной презентации в Мэриленде представили новинку – четвероногого робота-кошку.

Машина обладает основными навыками своего реального прототипа: может мяукать, просить хозяина его погладить, метить территорию и воровать еду.

Представитель Пентагона, старший уорент-офицер Джеймс Хаддли пояснил, что новый робот будет предназначен для диверсионных операций в тылу врага.

– Воруя провиант у солдат врага, мы подавляем его волю. Всё же без еды и воды вести боевые действия настолько же тяжело, как и без боеприпасов, – заметил он. – Нынешняя версия робота-кошки пока научилась только утилизировать провиант, но мы рассчитываем, что в будущем она будет приносить еду хозяину.

После окончания брифинга часть его участников пожаловались на исчезновение личных вещей, однако военные отказались комментировать инцидент или каким-то образом его расследовать.

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