 

Турция повысит стоимость проезда через Босфор или Дарданеллы

29.08.2022, 9:25, Разное
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Согласно правам Конвенции Монтрё, Турция в четыре раза повысит стоимость проезда через проливы Босфор или Дарданеллы, пишет в понедельник газета Sabah.
В 1936 году была принята Конвенция Монтрё. Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она защищает свободу прохода торговых судов через проливы в военное и мирное время. Однако правила для каждой страны свои. Документ также ограничивает пребывание военных кораблей нечерноморских государств в Черном море тремя неделями. Турция может запретить или ограничить военный проход через Босфор или Дарданеллы в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с правами Конвенции Монтрё, Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы. Система оплаты на основе тарифов, которая была установлена с 75% скидкой в 1983 году, отменена. В публикации говорится, что ежегодный доход увеличится до 200 миллионов долларов в связи с отменой 39-летней давности.

“С вступлением в силу 7 октября 2022 года в пять раз увеличатся сборы за пользование маяками, эвакуацию и медицинское обслуживание в проливах. Доход, составляющий в настоящее время 40 миллионов долларов, достигнет 200 миллионов долларов”. Газета сообщила, что Турция, согласно Соглашению Монтрё 1936 года, имеет право взимать плату за маяки и эвакуационные услуги, а также медицинские услуги с судов, входящих или выходящих из пролива Ханаккале.


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