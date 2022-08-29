Нагиев не будет вести ни один проект в рамках шоу “Голос”

Дмитрий Нагиев полностью покинул шоу “Голос”. Он не будет вести ни один проект в его рамках.

Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев будет реже появляться на Первом канале. Телеведущий уступил своё место в шоу “Голос” коллеге из закрывшейся передачи “Давай поженимся!”. Вместо него вести эфиры, в которых свой талант будут демонстрировать люди в категории 60+, станет Лариса Гузеева. Первые съёмки уже состоялись, подтвердив планы руководства телеканала. Как оказалось, актёр не будет привлекаться и в другие проекты в рамках вокального конкурса. Зрители не увидят его ни в детской, ни во взрослой категории. Знаменитость неохотно комментирует данную новость, но подтверждает, что нынешний сезон он точно пропустит, а вот о следующих годах телеведущий пока ничего сказать не может.

На Первом канале уже указывали, что действуют согласно изначальной договорённости. В контракте звезды указывалось – ей будет предоставлен отпуск после 10 лет работы. Тем не менее, нет сведений, вернётся ли артист к своей работе после годичного пропуска.