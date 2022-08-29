Цены на нефть выросли более чем на 1 процент

Цены на нефть в мире выросли более чем на 1% в понедельник утром, так как инвесторы ожидают, что предложение этого товара сократится, согласно данным торгов.

Цены на нефть в мире выросли более чем на 1% в понедельник утром, так как инвесторы ожидают, что предложение этого товара сократится, согласно данным торгов.



В 8:07 утра по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,08% до $100,09 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI также выросли до $94,15.

Несмотря на “ястребиные” настроения центральных банков, подталкивающие к повышению процентных ставок, слабые экономические перспективы и продолжающийся рост цен на нефть, проблемы с предложением поддерживают “бычьи” настроения, – сказал агентству Bloomberg Джеймс Уистлер (управляющий директор Vanir Global Markets Pte).

Сейчас рынок ожидает сокращения общего объема предложения нефти после того, как министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК может сократить добычу.