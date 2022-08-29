 

Победитель “Голоса” Бербеков рассказал о переменах на шоу после замены Нагиева Гузеевой

29.08.2022, 9:04, Разное
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“Дмитрий Нагиев, конечно, являлся лицом “Голоса”, – считает Аскер Бербеков. – Но, на мой взгляд, Лариса Гузеева привнесет в проект какую-то домашнюю, уютную, семейную атмосферу, которая была в программе “Давай поженимся” (Гузеева вела ее с октября 2008 года – Прим. ред.). И зрителю станет интересно, как все это будет происходить”.

Рассказал он и о том, каким в его памяти остался Дмитрий Нагиев. “Мы с ним общались перед съемками, за кадром, – рассказал Бербеков. – Он очень круто настраивает и мотивирует участников проекта. Дмитрий общается так, что снимает психологическое напряжение, убирает какие-то зажимы у тех, кому сейчас предстоит предстать перед наставниками, зрителями и телезрителями”.

Со стороны, правда, кажется, что Нагиев надменный, жесткий и циничный. “Нет, это всего лишь маска, образ, который ему придумали, – уверяет Бербеков. – В обычной жизни он очень душевный человек”.

Напоследок Аскер дал совет тем, кто только собирается идти на “Голос”: Не бойтесь кресел, которые не разворачиваются к вам. Просто делайте свое дело, а они, нет-нет, да повернутся!”


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