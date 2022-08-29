Цвета освежают и омолаживают: модные идеи для антивозрастного маникюра

Всем известно, что некоторые цвета освежают и омолаживают образ. Женщины 40+ стараются использовать такие оттенки, чтобы визуально сбросить несколько лет. Это касается не только одежды и косметики, но и дизайна ногтей. Как зрительно омолодить руки с помощью цвета маникюра? В статье мы приведем несколько модных идей.

Глубокие и яркие тона

Зрелым женщинам необязательно отказываться от яркого маникюра. Однако не стоит выбирать кричащие кислотные и неоновым оттенкам. Лучше использовать глубокие тона, например винный и бордовый. Они выглядят изысканно и благородно.

Если у вас слишком бледная кожа, то откажитесь от синего и зеленого лака. При пигментных пятнах на руках не стоит использовать оранжевый и медный маникюр.

Нюдовые

Нюдовые оттенки помогут вам создать нежный и женственный образ. Обратите внимание на светло-розовые, бежевые и телесные тона. Натуральные цвета придают ногтям ухоженный и гладкий вид.

В одной гамме

Попробуйте дизайн в котором сочетаются разные оттенки одной цветовой палитры. Это добавит в ваш образ игривые нотки. Такой маникюр выглядит эффектно, но не слишком кричаще и вычурно.

Топ с добавлением шиммера

Используйте топовое покрытие с добавлением шиммера. Оно содержит мелкие мерцающие частицы, которые создают нежный и деликатный блеск.

Шиммер не так бросается в глаза, как блестки, и не привлекает внимание к возрастным изменениям рук.

Акцент на нескольких ногтях

Стемпинг – это популярная техника нейл-арта, при которой рисунок на ногтевой пластине создается с помощью штампа. Такой дизайн можно использовать в любом возрасте, но важно знать меру. Достаточно украсить лишь несколько ногтей.

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Вы получите яркий и нарядный маникюр, который подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.

Геометрические узоры

С годами женщины начинают ценить элегантность и лаконичность. В качестве дизайна для ногтей они часто выбирают строгие геометрические узоры. Используйте рисунки в виду точек, треугольников, полосок и других фигур. Они подходят для любого времени года.

Мраморный

Это одна из самых роскошных разновидностей маникюра. Такая техника имитирует дымчатые разводы, которые можно увидеть на срезе мрамора.

Дизайн, похожий на натуральный камень, делает маникюр изысканным и благородным. Можно использовать черно-белую гамму или нюдовые оттенки.

Заключение

Попробуйте эти идеи антивозрастного маникюра. Они сделают ваши руки ухоженными и молодыми.