От юбки до пальто: список необходимых вещей в осеннем гардеробе 2022

В возрасте 30+ женщине хочется выглядеть элегантно и изысканно, но в то же время молодо и свежо. В их гардеробе должно присутствовать несколько базовых вещей, которые составляют основу образа. Они должны соответствовать моде, но при этом сочетаться с другой одеждой. В статье мы приведем список необходимых вещей в гардеробе на осень 2022 года.

Клетчатое пальто

Выбирайте пальто в большую клетку. Этот принт считается классикой. Он станет одним из главных трендов осени 2022 года.

Что касается фасона, то самой популярной моделью станет короткое пальто. напоминающее пиджак. Для холодных дней подойдет фасон “кокон”.

Куртки

Осенью 2022 года станут очень популярны куртки-бомберы. Выбирайте ненавязчивые цвета с неброским принтом. Отдавайте предпочтение укороченным моделям или длине до ягодиц.

Бомберы сочетаются с разными видами одежды. Их можно носить с юбками-плиссе, леггинсами, длинными трикотажными платьями и спортивными брюками.

Кейпы

Кейп похож на пальто, но у него нет рукавов. Эту одежду носят на плечах как накидку. Выбирайте однотонную расцветку или асимметричное изделие в клеточку. Это отличный вариант для делового стиля.

Длинное трикотажное платье

Осенью 2022 года длинные трикотажные платья окажутся на пике моды. Они могут быть разнообразных фасонов: с открытой спиной, бретелями, высокой горловиной и вертикальными вырезами.

Жилетка

Не стоит воспринимать вязаные и трикотажные жилеты как “бабушкину одежду”. Осенью этого года они станут одним из модных трендов. Это удобная и практичная вещь, которая поможет вам утеплиться в холодные дни.

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Рубашка

Приобретите на осень плотную рубашку, которая при необходимости заменит вам куртку. Такая модель не выходит из моды уже несколько лет.

Джинсы

Современный гардероб невозможно представить без джинсов. Это универсальная и практичная одежда. Этой осенью в тренде будут классические модели джинсов с высокой талией.

Юбки

Если вы до сих пор носили только брюки, то этой осенью вам следует изменить ситуацию. Не стоит отказываться от такой женственной и элегантной одежды как юбка.

Если вы затрудняетесь в выборе модели, то отдавайте предпочтение юбке-карандаш. Это универсальный вариант, который идет большинству женщин. Если вы предпочитаете более романтичный стиль, то попробуйте воздушную юбку-плиссе.

Заключение

Позаботьтесь о том, чтобы эти вещи присутствовали в вашем осеннем гардеробе. Они помогут вам выглядеть стильно и модно в наступающем сезоне.