 

Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию

29.08.2022, 8:00, Разное
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Певица Алла Пугачева вернулась в Россию после отпуска, во время которого она лечилась, а затем отдыхала.
Пугачева вместе с семьей отправилась в Израиль. Игорь Гуляев, дизайнер, разместил на своем аккаунте в социальных сетях субботнее видео со встречи в Москве с Пугачевой. Однако позже концертный директор Пугачевой рассказал РИА Новости, что Пугачева вернулась в Москву много лет назад и никаких концертов не планировалось.

“Возвращение блудного ребенка наступило, вы это знаете. Каникулы закончились. Обидно”, – заявила Пугачева в другом видео Гуляева. “Я просто отдыхала и лечилась. Я долго не приезжала”. Артистка заявила, что никаких концертов они не планируют.

Алла Пугачева, советская и российская певица, родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В возрасте пяти лет она впервые вышла на сцену. В 16 лет она отправилась в свое первое турне. За свою карьеру она записала более 500 композиций и выступала на международном уровне. Среди ее хитов – “Арлекино”, “Миллион алых роз” и “Женщина, которая поет”.


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