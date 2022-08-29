Загадочный двуногий «медведь» обитает в районе австралийского городка Гайндах

Гайндах – небольшой городок с населением всего около 2000 человек, расположенный в регионе Норт-Бернетт в Квинсленде, Австралия. Это тихая и сонная сельскохозяйственная глухомань, известная тем, что является лидером по выращиванию цитрусовых в Квинсленде.

Однако с 2000 года это скромное местечко прославилось как место обитания таинственного крупного зверя, похожего на медведя.

В Австралии медведи не водятся и даже в зоопарках их встретишь не часто, и никаких известных случаев побега медведей из зоопарков тут никогда не было. Однако именно что-то “медведеобразное” многие местные жители начали видеть в тот памятный год.

Это загадочное животное видели бродившим по кустарниковым пустошам или в цитрусовых садах, но иногда оно подходило совсем близко к домам. Иногда оно двигалось на четвереньках, но нередко ходило вертикально, как человек.

Сложно сказать, с чем именно столкнулись местные жители, но хотя они уверяют, что видели что-то, похожее на гризли, некоторые признаки указывают на то, что это может быть очередная разновидность пресловутых йети.

Когда количество очевидцев перевалило за десяток, местные жители были так напуганы, что стали опасаться выходить из домов в темное время суток. Один из очевидцев, 67-летний Алан Бухольц, фермер, владеющий манговым садом в этом районе, однажды вечером столкнулся с “медведем” на берегу реки на территории своего сада, когда он ехал по тропе на маленьком тракторе:

“То, что я увидел, было похожим на медведя. Похоже, что он передвигался на задних лапах, но двигался скорее как пингвин. В высоту он был около одного метра и был какого-то темного цвета, черного или темно-красного или темно-коричневого, что-то вроде этого. Я увидел его, когда сидел на тракторе, но когда сошел и пошел посмотреть, то он исчез и больше я его не видел. И мне не хотелось кому-либо об этом рассказывать”.

Его сестра, 63-летняя Ширли Хамфрис, которая живет всего в одном километре от дом брата и также занимается садоводством, тоже видела какого-то странного зверя. Она утверждает, что видела его на своей территории в сумерках, опять же недалеко от реки.

Она рассказывала, что это существо доставляло немало хлопот, украв яйца и стащив банку веджимайта (специфическое австралийское желе для завтрака) и оторвав крышку от банки с печеньем, прежде чем исчезнуть в кустарнике.

По ее описанию, существо выглядело “в основном как медведь”, но все время ходило на задних лапах:

“Это действительно напугало меня, так как не было похоже ни на что, что я видела раньше. Оно имело форму человека, но выглядело чем-то похожим на медведя. Оно не ходило и не прыгало, а шло неторопливо”.

О набегах существа на их сады сообщали и другие очевидцы Местный житель Джулиан Нотт так рассказывал об этом:

“Ходили слухи о существе, похожем на медведя. В конце Бойд-стрит жила пара, и оно продолжало появляться рядом с их домом. Он ел их дыни. Он прогрызал маленькие дырочки в дыне, просовывал внутрь свой язык и выедал все содержимое все. Он также атаковал банку из-под печенья. Он жевал ее, пока не раскрыл, съев все печенье. Раньше они видели его один или два раза, не очень часто, в саду, и он вставал на задние лапы и съедал нижние плоды с их мандариновых деревьев”.

Интересно, что тот же Нотт утверждал, что он и его друг Питер Раффелс смогли однажды сфотографировать это существо, когда работали у реки.

“Эта тварь была там, на берегу реки. И я сказал Питеру: “Смотри, что это?” и тот немедленно сфотографировал его, а зверь тут же “бум” и исчез. У меня есть две фотографии. На одной вы можете увидеть то, что чем-то напоминает медведя, а на другой просто маленький коричневый комочек, исчезающий в кустах. И это все”.

Нотт говорит, что потом он отнес снимки в местную газету, чтобы они опубликовали их, и он клянется, что эти снимки были настоящими. Однако, увы, в сети их не найти.

Когда этим загадочным “медведем” заинтересовался криптозоолог Тим Йови, который сделал карьеру на расследовании различных австралийских криптидов, он отправился в Гайндах, чтобы провести собственное расследование. И по ходу работы обнаружил, что странного “медведя” тут впервые увидели не в 2000 году, а как минимум в 1959.

Правда тогда все наблюдения медведя списали на сбежавшего из циркового фургона мишку, что впрочем так и не было доказано. А вскоре загадочный медведь исчез.

Продолжая изучать архивы Квинсленда на предмет сообщений о наблюдении медведей, Тим Йови наткнулся на серию рассказов о “диких медведях”, которых видели по всему штату в середине 19 века.

Позже он беседовал с местным аборигеном по имени Сэм Хилл, который предположил, что этот “медведь” может быть существом из мифологии аборигенов, которое они зовут Джонгари:

“Раньше они были повсюду и жили рядом с нами как меньшая раса людей Много лет назад они играли с человеческими детьми. Мой друг однажды увидел одного и подумал, что это обезьяна, потому что он был таким волосатым. Ростом чуть больше метра, туловище как у человека, длинные обезьяноподобные конечности и очень вонючий”.

После опроса множества очевидцев, Тим Йови все-таки относился к этому “медведю” очень скептично. Он посчитал, что это просто небылица, придуманная, чтобы привлечь внимание к маленькому и скучному городку для привлечения туристов.

“Я был настолько далек от веры в него, что даже назначил награду в размере 10 000 долларов за поимку “медведя гризли” в регионе Гайндаха. Хотя у меня точно не было 10 000 долларов, я был готов взять кредит, потому что реальный гризли, живущий в австралийском буше, стал бы одним из самых значительных открытий, возможных для крипто-натуралиста.

При всем моем опыте в Северной Америке, который я накопил за предыдущие три года, не было никакого способа, абсолютно никакого способа, чтобы гризли мог выжить в суровых австралийских зарослях в течение такого долгого времени.

Среди множества звонков, которые я получил в тот день, один был от Питера Хута, мэра Гайндаха, который пригласил меня приехать в Квинсленд и помочь разгадать тайну медведя. Но в итоге мне так и не выпал “шанс” выплатить эти 10 тысяч.

Если бы вы хотели выбрать типичный случай наблюдения криптида для учебника, это был бы он самый. В нем есть все составляющие типичной тайны крипто-натуралиста: маленький провинциальный городок, заслуживающие доверия очевидцы, местная газета публикует историю, человек объявляет награду, и другие СМИ подхватывают ее.

Город в итоге расколот, появляется все больше и больше сообщений, но в течение нескольких недель не найдено никаких доказательств, пока кто-нибудь не сделает сомнительную нечеткую фотографию. К тому времени в результате освещения в СМИ начнется бурная индустрия и у города остался миф – прочная визитная карточка … легенда, которая может быть передана будущим поколениям”.

В Гайндахе и в самом деле начали продавать товары с изображением “медведя Гайндаха”, и хотя мэр города Питер Хусс считает, что может показаться неправдоподобным, что медведь обитает в дебрях Австралии, и этот скептицизм оправдан, он все же считает, что во всем этом может быть что-то большее.

Тем временем с 2000 года больше никаких сообщений о наблюдении странного “медведя” из этого городка не поступало.

Что же это было за существо? Случайно забежавший йети? Сбежавший медведь из частного зверинца? Какой-то шутник в костюме? Или в самом деле маркетинговый ход для привлечения туристов?