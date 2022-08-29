В доме обитает нечто таинственное, что разговаривает голосами живущих в нем людей

“В моем доме живет имитатор”, – уверена пользовательница Реддит с ником “LittleKaty_E”. Странные событие в ее доме начались в начале августа 2022 года.

“Вечером мой парень забрал меня с работы, привез в мой дом и я пошла в душ. Я уже вытиралась, когда он открыл дверь и протянул мне трусики. Я сказала ему, что ценю его жест, но я уже взяла трусики с собой, перед тем как пойти в душ.

Он подумал, что я шучу, но потом сказал: “Черт возьми, ты же сама крикнула мне, когда я был внизу, чтобы я принес тебе трусы. Так что лучше возьми их, женщина”.

Я подумала, что он так пошутил, так что просто взяла из его рук трусы и сказала ему идти на первый этаж. Я не придала тогда значения этому случаю.

Но пару часов спустя произошло следующее. Моя соседка по дому готовилась уйти на встречу с одной из своих подруг, когда я услышала, как она зовет меня из спальни, чтобы я помогла ей застегнуть платье. Я побежала в ее спальню, но там никого не было.

А затем я увидела, как она выходила из ванной, а на ней были джинсы и майка. На ней не было ничего, что мне пришлось бы застегивать.

Я сказала ей, что слышала ее голос из спальни и она с недоумением на лице пошла в свою спальню и огляделась. Ее телевизор был выключен и компьютер тоже выключен. В комнате просто ничего не было, что могло бы издать голос.

Следующая странность появилась около 11 часов вечера. Мы с моим парнем сидели и смотрели Netflix, когда мне захотелось мороженого, поэтому мы поехали в магазин за мороженым. После мороженого мы заехали посмотреть акустическое представление и пробыли там около полутора часов, а потом поехали домой.

Когда мы вернулись домой, мы легли спать. Мы проснулись около 7 утра, когда моему парню нужно было уходить на работу. Моя соседка по комнате уже встала и шутливо сказала мне: “Вы, должно быть, действительно занимались ЭТИМ так хорошо, что ты кричала ночью”.

Но в ту ночь, о которой идет речь, у нас не было секса, так что я не понимала, о чем она говорит.

Позже, когда мы остались с соседкой одни, мы сели, чтобы поговорить и обсудить те странности, что происходят. Я рассказала ей о случае с трусиками, потом про случай с платьем и наконец о том, что она слышала крики ночью. А моя соседка верит в паранормальные вещи, так что она оказалась открыта для такого и приняла это как факт.

Последняя по времени странность такого рода произошла когда мы обе совершали вечернюю медитацию (мы обе сторонницы викканства). Мы услышали голоса в коридоре, говорили два человека. Мы прислушались и я сразу подумала, что это может быть грабитель.

Но затем мы услышали голос, прямо за дверью, и он сказал “Спокойной ночи!” и издал высокий смешок. Это было в точности то, как делает моя соседка по дому, когда каждый вечер проходит мимо моей комнаты. И “Спокойной ночи” и смешок.

Мы с соседкой решили окурить дом шалфеем и прочитали молитву. Мы также решили вызвать кого-то, чтобы проверить дом на наличие утечек угарного газа и плесени. В итоге утечек и плесени в доме не обнаружили”.