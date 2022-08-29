СМИ: Анкара обратится в НАТО после преследования Грецией турецких самолетов

Анкара планирует обратиться в НАТО в знак протеста против предполагаемого использования Грецией системы С-300 против турецких истребителей F-16, пояснила газета Yeni Safak со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере безопасности.

В воскресенье CNN Turk рассказал со ссылкой на источник в Министерстве обороны Турции, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. По имеющимся данным, эпизод произошел 23 августа с турецкими самолетами к западу от Родоса на высоте трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что самолеты благополучно вернулись на свои базы после выполнения заданий, несмотря на враждебные действия.

Newsbomb.gr сообщил, что источники в Министерстве национальной обороны Греции опровергли заявление Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.

“Этот инцидент будет обсуждаться на встречах с НАТО и США. Самолеты оснащены функцией записи, и записи существуют. Все доказательства будут переданы соответствующим органам”. По словам источника, издание сообщило, что хотя оружие российского производства не разрешено в Греции, Греция преследует самолеты членов НАТО. “Мы посмотрим, что НАТО скажет по поводу этой ситуации”.