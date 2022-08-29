 

Москва: Загорелось здание, в котором располагается хирургический центр

29.08.2022, 6:35, Разное
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Как рассказали РИА Новости в МЧС Москвы, пожар вспыхнул в здании в Хамовниках, расположенном в Москве. Несколько человек были спасены.
В 04.00 поступила информация о пожаре в здании в Абрикосовском переулке.

“Было установлено, что произошло возгорание на 11-м этаже на общей площади около 60 квадратных метров. Пожар был потушен благодаря слаженной работе пожарных и спасателей”, – сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что 30 человек были спасены, а 10 эвакуированы. Информации о пострадавших нет.


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