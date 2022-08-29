Москва: Загорелось здание, в котором располагается хирургический центр

Как рассказали РИА Новости в МЧС Москвы, пожар вспыхнул в здании в Хамовниках, расположенном в Москве. Несколько человек были спасены.

В 04.00 поступила информация о пожаре в здании в Абрикосовском переулке.

“Было установлено, что произошло возгорание на 11-м этаже на общей площади около 60 квадратных метров. Пожар был потушен благодаря слаженной работе пожарных и спасателей”, – сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что 30 человек были спасены, а 10 эвакуированы. Информации о пострадавших нет.