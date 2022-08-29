11 лайфхаков, как противостоять осенней хандре

Большинство после лета подвержены некой хандре или скуке, даже если за окном еще нет пасмурной погоды. Меняется ритм года, а с ним и настроение, а если есть какие-либо психологические проблемы, то они в это время обостряются. Несмотря на нестабильное эмоциональное состояние людей, даже осенью можно создавать шедевры и любоваться красотой яркой осени. Попробуем в преддверии нового этапа создать что-то полезное, а именно выявить 11 лайфхаков, как бороться с хандрой и не терять энергию впустую.

1 лайфхак

Съездить в отпуск

Продлить себе лето можно, организовав себе уикенд, поездку на море, отдых на курорте и любое, иное посещение новых мест.

2 лайфхак

Ремонт

Если вы давно хотели что-то поменять в доме, то первая половина осени – самое-то. Покрасить стены, сменить обои, обновить плитку, сделать легкую перестановку дома (либо колоссальную) – с таким списком дел вам будет просто не до скуки. А результат – новая приятная обстановка в своем жилище.

3 лайфхак

Обновить интерьер

Ремонт – это интересно, но, допустим, совсем не входил в планы, да и финансы нужны на другое. Тогда меняем интерьер. Купить новую картину, вазу, завести рыбок, рыжего кота, собаку. Нужно что-то яркое и отвлекающее, да, животное – это не часть интерьера, а существо, требующее времени и внимания. Зато многие люди становятся невероятно энергичными, когда появляются любимый пес или кошка. Возможно, это ваш вариант. Такие обновления помогут быть на подъеме.

4 лайфхак

Психологическая вечеринка себе

Налейте кофе (или иной любимый напиток), приготовьте вкусное, любимое блюдо, закажите то, в чем отказывали себе и устройте марафон психологических видео на тему, которая вас беспокоит или просто интересна. Сейчас сети переполнены различным контентом, есть бесплатные и платные сессии, блоги, уроки. Это помогает не только разобрать себя по полочкам в данный, конкретный момент, но и увидеть, как много людей подвержены тому же состоянию, что и вы. Человек – существо социальное, хоть иногда нам и нужно побыть наедине с собой.

5 лайфхак

Танцы

Будьте в движении. Когда ваше тело активно, унывать некогда. Танцы являют уникальную совокупность физической активности и расслабляющего эффекта. В эти моменты человек чувствует себя свободным, легким, а проблемы кажутся придуманной иллюзией. Танго, джаз, что угодно, главное, чтобы танец и партнер нравились.

6 лайфхак

План на год

Когда ум планирует, ему некогда хандрить. Займитесь планированием года: поездка на Новый год, покупка новой одежды, будущая покупка дома, весенний марафон-забег, концерт любимого певца, смена работы, новый мужчина. И, конечно, рекомендую, подпитывать планы нужным мыслеформами. Тогда все планы обязательно сбудутся.

7 лайфхак

Перемены во внешности и вообще любые перемены

Поменять цвет волос, изменить цвет ногтей. сбросить лишние килограммы. Это касается и мужчин, и женщин. Купить машину, купить костюм, купить новый аксессуар, купить заколку, серьги, купить туфли, покрасить джинсы, нарисовать на джинсовке на спине огромный яркий рисунок. Любые яркие перемены благостно скажутся на вашем настроении.

8 лайфхак

Медитации

Духовые практики и медитации, которые делаются регулярно, благостно сказываются на состоянии человека. Однако при этом нужно знать, что у вас нет нерешенных, психологических проблем. Иначе внутренняя боль проявится и хандра может обернуться затяжной депрессией (психологические, иногда даже физически).

9 лайфхак

Шоппинг

Это также из серии обновления, но я здесь делаю акцент. У многих такое бывает в период хандры, человек говорит себе: “Да что я не видел в этих ТЦ, закажу лучше в интернете пару кофт”. Нет, это говорит в вас осенняя усталость, особенно если за лето выбраться на отдых не удалось. Сходите, найдите новые вещи, пошуршите тканями, примерьте приятные наряды. Такое времяпрепровождение зарядит энергией надолго.

10 лайфхак

Кино, концерты, фестивали

Жизнь энергичного человека не может строится на “работа-дом-поесть-попить”. Ищем развлечения, возможность выбраться из дома, быть среди людей. Нужно развлекаться.

11 лайфхак

Завести роман

Если нет мужа и отношений, несомненно стоит увлечь себя новым, прекрасным мужчиной. В период “бабочек” думать о хандре просто нет возможности.

Тем, кто в отношениях, нужно внести что-то новое или какую-то перчинку в отношения: принять вместе ванну, разнообразить ночь, устроить осенний марафон желаний, сделать подарок дорогому человеку, все, что угодно.