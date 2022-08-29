Большинство республиканцев захотели видеть Трампа кандидатом в президенты США

Среди республиканцев 59% считают, что кандидатом в президенты на выборах в США в 2024 году должен стать экс-глава государства Дональд Трамп, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ipsos.

При этом среди демократов нынешнего президента США Джо Байдена хотят увидеть в качестве кандидата 44% респондентов, 56% считают, что их партию должен представлять другой кандидат, передает ТАСС со ссылкой на USA Today.

90% республиканцев, говоря о положительных чертах Трампа, отметили его готовность использовать все имеющиеся средства для достижения цели. 82% респондентов-республиканцев верят, что он может победить на выборах.

Опрос состоялся 18–22 августа, в нем участвовало более 2,3 тыс. совершеннолетних американцев. Погрешность составляет 4,2 процентного пункта.

В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как сообщил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента. Трамп рассматривает возможность выдвижения на пост президента США.

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