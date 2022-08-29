Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»

Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.

Напомним, в пятницу стоитоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.

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