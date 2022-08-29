 

Германия не нашла замену российскому газу

29.08.2022, 5:45, Новости дня
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Переговоры с Катаром, Норвегией и Канадой не помогли Германии найти замену газу из России, сообщил глава правительства Баварии Маркус Зедер.

Зедер подчеркнул, что сейчас Германия «перечисляет России» за энергоносители «больше денег, чем прежде», но при этом «остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет». Страна все еще не смогла найти альтернативу поставкам из России. «Визиты, которые были совершены прежде – в Катар, Норвегию, Канаду – не помогли найти замену», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

В мае прошли неудачные переговоры между Германией и Катаром. Катар хотел долгосрочных контрактов, в Германии же ориентируются в будущем на возобновляемые источники энергии. Кроме того, выяснилось, что у Германии нет достаточного количества СПГ-терминалов для приема катарского газа. В августе Германия и Канада договорились о поставках водородного топлива, но не о покупке сжиженного природного газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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