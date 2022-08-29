 

Der Tagesspiegel – НАТО активизируется в Арктике из-за России и Китая

29.08.2022, 5:19, Разное
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На фоне растущей военной активности РФ и повышающегося интереса Китая к району Северного полюса США и НАТО хотят усилить свои позиции в регионе, пишет сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, НАТО должно увеличить своё присутствие в Арктике, которая имеет «огромное стратегическое значение» для альянса. США также впервые назначат специального посланника по Арктике для продвижения американских интересов.


AP

Учитывая растущую военную активность РФ в районе Северного полюса, США и НАТО хотят активизировать свои силы в этом регионе, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. «НАТО должно увеличить своё присутствие в Арктике», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, РФ в последнее время активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами регионе. Москва восстанавливает советские базы и размещает там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты, считает Столтенберг. Кроме того, Китай тоже проявляет к Арктике всё больший интерес.

Оборонный альянс «уже инвестирует в морскую разведку, чтобы получить чёткое представление о том, что происходит на Крайнем Севере». «Но мы будем продолжать наращивать наши усилия», — подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, Арктика имеет «огромное стратегическое значение» для НАТО. Регион Северного полюса является «важнейшим связующим звеном между Северной Америкой и Европой», а также «кратчайшим расстоянием между Северной Америкой и Россией». Кроме того, Арктика приобретает всё большее значение для судоходства в связи с глобальным потеплением и таянием льдов.

Как поясняет издание, Арктика включает в себя территории различных стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России. В пятницу Вашингтон объявил, что впервые назначит специального посланника по Арктике для продвижения «американских интересов и сотрудничества с союзниками и партнёрами в Арктике». Этот план пока что нуждается в одобрении сената США.

В конце июля, в разгар боевых действий на Украине, президент РФ Владимир Путин бросил беспрецедентный вызов США и НАТО, представив новую доктрину военно-морского флота, подчёркивает Der Tagesspiegel. В новой доктрине сказано, что стремление США к господству в мировом океане является «вызовом национальной безопасности России», заключает немецкая газета.

 


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