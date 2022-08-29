Le Monde – «с украинцами такого не было» — сотни африканских беженцев живут на улицах Брюсселя в ожидании расселения

Сотни просителей убежища из Африки и с Ближнего Востока вынуждены жить на улицах в Брюсселя в ожидании рассмотрения своих дел миграционными службами, пишет Le Monde. Ситуация не меняется уже несколько месяцев, несмотря на неоднократные судебные решения, указывающие на незаконность этой практики, пишет издание. При этом, как отмечают сами беженцы и общественные ассоциации, с размещением украинских переселенцев у властей бельгийской столицы проблем не было.



AP

Ситуация возле центра приёма просителей убежища Пти-Шато в Брюсселе не перестаёт ухудшаться уже несколько месяцев, констатирует Le Monde. Посетители делятся на две очереди, в одной из которых ждут решения о предоставления жилья семьи и несовершеннолетние мигранты без сопровождения, а в другой — мужчины, выходцы из Афганистана, Бурунди, Йемена и Палестины. Если большинство людей из первой очереди в конце концов получают размещение, то те, кто стоит во второй не смеют и надеяться на это, пишет издание.

Уже несколько месяцев этим мигрантам отказывают в доступе в центр приёма. «При этом незаконно не предоставлять жильё просителю убежища. Материальная помощь и проживание — это их право», — напоминает Элен Ассельман из фламандской организации Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Как напоминает газета, 21 января этого года суд первой инстанции приговорил бельгийское государство и Федеральное агентство по приёму просителей убежища (Fedasil) к уплате штрафа в размере пяти тысяч евро в день в случае, если «по крайней мере одно лицо, подавшее заявление о предоставлении международной защиты и желающее реализовать свои права, получит отказ». Все центры приёма беженцев в течение нескольких месяцев работают на пределе возможностей, несмотря на наличие 31 433 коек и нерегулярное появление новых мест для размещения в чрезвычайных обстоятельствах. Штраф так и не был оплачен, замечает издание.

С помощью адвокатов кандидаты на статус беженцев регулярно обращаются в суд и подают односторонние ходатайства. Каждый раз или почти каждый раз суд даёт федеральному агентству распоряжение найти решение в отношении размещения. Служба получила уже более двух тысяч таких решений. Тем не менее, это мало что меняет.

Уже в 7: 30 утра сотни людей пытаются попытать счастья, в то время как ассоциация Serve the City раздает кое-какие продукты. «Я делаю попытки каждый день в течение последних двух месяцев», — рассказывает молодой афганец Сафи. — Я больше не чувствую себя настоящим человеком. У меня ничего нет. Ни одежды, ни денег. Я сплю в парках или прислонившись к стене. Но я не теряю решимости».

«Очевидно, этого бы не произошло, если бы мы были украинцами», — говорит бурундиец, уставший от двухнедельного ожидания. Эти двойные стандарты отмечают и общественные ассоциации . «Для украинцев были быстро созданы пункты временного размещения и приюты. Это показывает, что не все варианты используются для решения кризиса в отношении приёма беженцев», — сетует Элен Ассельман.

С 16 августа людей, которые спали прямо возле центра приёма на улице разогнала полиция, и им пришлось рассредоточиться по паркам в центре Брюсселя. Врачи всего мира критикуют «неприемлемую» гуманитарную ситуацию, принимая во внимание распространение среди живущих на улице мигрантов чесотки и других инфекционных заболеваний «Бельгия добавляет страданий. Ситуация только ухудшается», — с горечью отмечает сотрудница федерального агентства по приёму просителей убежища.

18 августа бургомистр Брюсселя Филипп Клоз (PS) решил отодвинуть очередь на другую сторону улицы, чтобы успокоить жителей, которые жаловались на шум и импровизированные лагеря. С тех пор напряжение нарастает, за металлическими барьерами случается давка. 23 августа в ситуацию вмешалось большое количество полицейских.

Правительством были предложены меры, чтобы ускорить рассмотрение дел, в частности, найм новых сотрудников. В бывших казармах в Берлааре в провинции Антверпен также было создано 750 мест для экстренного размещения беженцев. Но по мнению работников Fedasil, этого слишком мало. «Нужно признать очевидное : Пти-Шато как единственные ворота в Бельгию не работает», — заключают они.