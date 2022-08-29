Мнение: «Котики» вместо глав государств, апартеид в Латвии и натовские пчёлы

1. Комментируя недавний скандал с 36-летней премьершей Финляндии (слитое видео, где она зажигает на вечеринке), Виктор Мараховский пишет, что современным западным политикам нет никакой необходимости соответствовать образу серьёзных и суровых людей. По его мнению, даже если заменить глав стран-сателлитов США на кошек – ничего принципиально не изменится (ссылка):



В действительности премьер-министрами Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, а также всяких словакий с болгариями можно назначить котиков.

Достаточно просто договориться о системе коммуникаций. Так, если премьер-министр любой из этих держав пьёт водуличку, то он поддерживает предложения Великобритании. Если ест едуличку — то выражает поддержку инициативам Еврокомиссии. Если ходит на лоток — то согласен с последними решениями президента США и саммита G7. Если спит — то присоединяется к последнему протоколу НАТО.

А как же управление экономикой и реагирование на возникающие в обществе проблемы, спросите вы?

Нет проблем. Если премьер-министр вылизывается, то это значит, что он поручает соответствующим ведомствам проработать меры по уменьшению негативного эффекта. А если поворачивается на спинку и пырится с ковра — то это он рассматривает петиции, набравшие в интернете 20 тысяч подписей.

Никто не заметит разницы, потому что её нет.

2. Иногда «котики» ведут себя довольно агрессивно. Так, глава одного из «балтийских тигров» открыто призывает то ли к апартеиду, то ли к репрессиям против русских (ссылка):



Короткой строкой: президент Латвии Левитс озвучил скромное предложение:

«В латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать её от остального общества».

Новость интересна тем, что впервые глава государства — члена ЕС озвучил напрямую призыв к интернированию русских по национальному и идеологическому признаку. Ибо «изолировать нелояльную часть русскоязычных от общества» — в практическом смысле может быть истолковано только одним способом. Эта новость любопытна также в том контексте, что Латвия в течение последних двух десятилетий считалась годным местом для покупки недвижимости и приобретения «шенгенского вида на жительство» российскими гражданами, считавшими её хорошим запасным аэродромом на случай политических репрессий в России. В последние годы в Латвию перебрались из России такие антивластно настроенные СМИ-иноагенты, как «Медуза» и «Дождь», а также ряд представителей творческого сословия. В случае если инициатива латвийского президента отольётся в конкретные действия — свободолюбивым экспатам-самоизгнанникам предстоит опыт настоящего коллективного унижения.

Кстати, на днях Комитет по правам человека в ООН попросил Латвию перестать сносить монумент Освободителям Риги (ссылка). Но, кажется, латвийские власти не собираются к этому прислушиваться.

3. В НАТО до сих пор пытаются делать вид, будто цель этой организации – не борьба с Россией (ссылка):

НАТО занялась разведением пчел и производством меда, чтобы спасти планету от последствий глобального потепления. В рамках участия в европейских экологических проектах на территории штаб-квартиры организации разместили четыре улья, сообщается на сайте альянса.

Отмечается, что инициатива была запущена еще в апреле 2020 года — тогда появились первые два улья. Однако производство меда в НАТО пошло успешно, и количество домов для пчел увеличилось до четырех.

«Каждый улей производит порядка 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности. Пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год. Большая часть урожая на сегодня продана на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов», — пояснили в НАТО.

Учитывая документы, которые нашлись в американских биолабораториях, я бы этому медку не доверял. С оспой обезьян не получилось — вышел удар по своим. Но вот с пчёлами может и получиться…

(Для зануд. Нет, я не думаю всерьёз, что оспу обезьян разработали в НАТО. Куда как более вероятна другая версия появления этой болезни. Библейская).