Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии

Если глава МИД Великобритании Лиз Трасс возглавит правительство страны, она объявит Китай угрозой безопасности Соединенного Королевства, Китай получит схожий с Россией статус, заявили источники из числа сподвижников Трасс.

Трасс обещала переосмыслить внешнюю политику Великобритании, а также принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Прежний документ был опубликован весной 2021 года, в нем Россию назвали «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», а Китай – «самым значимым геополитическим фактором в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов», передает ТАСС со ссылкой на Times.

При этом усиление враждебности по отношению к Китаю противоречит позиции минфина Великобритании, который стремится расширить экономическое сотрудничество с китайской стороной. Источник же заявил, что «экономического партнерства не будет». «Это все равно должно было быть отменено после Гонконга», – сказал он.

Напомним, Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании. В 2021 году Великобритания назвала Россию «величайшей угрозой».

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