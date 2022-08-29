 

Медведь задрал рыбака на Камчатке

29.08.2022, 3:31, Новости дня
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Проводится проверка по факту гибели 55-летнего мужчины, тело которого нашли на берегу реки Паратунка, из-за нападения медведя, сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.

Тело нашли в 10 км от села Николаевка Елизовского района. По предварительной информации, мужчина «уехал на лодке с целью рыбного промысла», но «не вернулся». Как указывает СК, «при обнаружении потерпевшего на его теле выявлены множественные повреждения, полученные предположительно в результате нападения медведя». Кроме того, «рядом с телом обнаружена лодка рыбака, также имеющая следы повреждений», сообщается на сайте управления.

Напомним, летом 2021 года медведь задрал двух человек в парке «Ергаки» в Красноярском крае.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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