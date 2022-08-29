 

Мнение: Про обстрелы ЗАЭС

29.08.2022, 3:05, Разное
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Про обстрелы ЗАЭС

1. Украина продолжает обстрелы ЗАЭС и Энергодара. Сегодня вечером, помимо обстрела самой ЗАЭС, прилетело в многоэтажке в Энергодаре.
2. Миссия МАГАТЭ должна прибыть на место в начале сентября, очевидно, что до прибытия (если оно вообще будет), обстрелы будут продолжаться.
3. Ядерный шантаж продолжается – его цель, заставить Россию не отключать ЗАЭС от энергосистемы Украины с концами и передать ЗАЭС под Западный контроль. Эти цели не скрываются и артикулируются открыто.
4. Вполне очевидно, что если РФ на это пойдет, это будет однозначной уступкой, которая покажет действенность такого шантажа и воспроизводство его в дальнейшем по другим поводам и в другой конфигурации.
5. По-прежнему напрашиваются ответные удары по объектам генерации на территории контролируемой ВСУ, а также по подземным газовым хранилищам. Само собой, Украина должна быть полностью отключена от ЗАЭС.

Источник: Colonel Cassad


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