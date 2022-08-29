 

Епископ назвал последствия возможного вступления Сербии в ЕС

29.08.2022, 2:10, Новости дня
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Если Сербия вступит в Евросоюз, то либо Сербии не станет, либо ЕС изменится, сообщил сербский епископ Банатский Никанор на многотысячном митинге в защиту традиционных ценностей.

В Белграде состоялся второй крестный ход в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля EuroPride, запланированный в столице Сербии в сентябре, передает РИА «Новости».

Епископ заявил, что участники митинга защищают своих детей, «дар от Бога», котоорые оказались «под угрозой». Он подчеркнул, что «каждый родитель имеет право своего сына называть сыном, а дочку – дочкой», и «каждый ребенок имеет право называть своих родителей «папа и мама».

Епископ сказал, что «Сербия была Европой еще до Европы». Если страна войдет в ЕС, «или ее не будет, или Европы такой, какова она сейчас», так как «Сербия привнесет свои ценности», сообщил он.

В августе президент Сербии Александр Вучич прокомментировал требования Евросоюза согласовать политику его страны с политикой ЕС. Вучич иронично заявил, что Сербия «согласует свою политику с их требованиями и будет намного справедливее, чем некоторые другие», когда ЕС сообщит, что до вступления страны в ЕС «осталось шесть месяцев».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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