 

Таксисты с молотком, ножом и пистолетом устроили драку на Васильевском острове

29.08.2022, 2:10, Новости дня
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На Васильевском острове в Санкт-Петербурге в четверг произошла драка между водителями такси, в ходе конфликта были использованы монтировка, нож, молоток и аэрозольный пистолет «Удар», сообщают СМИ в воскресенье.

Источник РЕН ТВ рассказал, что один из таксистов разбил монтировкой машину другого. В ответ на возмущение он начал стрелять из «Удара», а после набросился на противника с ножом. Второй таксист принялся отбиваться молотком.

«Прибывшие на вызов очевидцев сотрудники ППС по горячим следам задержали нападавшего – 30-летнего местного жителя», – информирует телеканал. Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. отмечается, что потерпевший обратился за медицинской помощью лишь спустя два дня. В травмпункте у него диагностировали химический ожог лица и рану живота. Мужчину в удовлетворительном состоянии отпустили долечиваться домой.

По другой информации, конфликт произошел между таксистом и пешеходом. 30-летний мужчина «начал бить по машине таксиста Hyundai, на что тот сделал ему замечание», нападавший произвел «не менее трех выстрелов в лицо водителю из газового пистолета, а потом применил нож», пишет «Московский комсомолец».

78.ru уточняет, что таксист, на которого напали – уроженец Узбекистана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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