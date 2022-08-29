 

Новейший британский авианосец сломался по пути в США

29.08.2022, 2:10, Новости дня
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У берегов Англии вскоре после выхода в направлении США сломался новейший британский авианосец «Принц Уэльский», сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании.

«Принц Уэльский» должен принять участие в совместных учениях. Сейчас он «продолжает находиться в районе зоны учений южного побережья на время изучения возникшей механической проблемы». Navy Lookout пишет, что речь идет о «существенной технической неисправности», а сам корабль находится на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш, мог быть поврежден правый гребной вал, передает ТАСС.

Daily Telegraph пишет, что ремонт авианосца может занять несколько дней. После этого корабль должен продолжить путь в район учений, которые пройдут у берегов Северной Америки и в Карибском бассейне. В учениях также примут участие военные США и Канады. 

Напомним, «Принц Уэльский» впервые вышел в море в 2019 году. В декабре 2020 года он выбыл из строя на несколько месяцев из-за произошедшего на его борту затопления.

В ноябре 2020 года в докладе комитета парламента по расходованию государственных средств было сказано, что британские авианосцы «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский» стоимостью 6,4 млрд фунтов стерлингов не смогут выполнять поставленные задачи из-за нехватки кораблей поддержки и истребителей F-35.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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