SRF – 100 тысяч домов пострадали из-за добычи газа в Нидерландах — и это ещё не конец

Добыча газа в районе Гронингена в Нидерландах обернулась настоящим кошмаром для домовладельцев, пишет швейцарский телеканал SRF. В результате множества землетрясений, спровоцированных процессом добычи, в стране пострадали около 100 тыс. домов, причём на получение компенсации порой уходят годы. В итоге правительство приняло решение прекратить добычу газа, однако пока оно не было реализовано — а с учётом военных действий на Украине его выполнение может быть отложено надолго.



AP

Около 100 тыс. домов в Нидерландах получили повреждения в результате землетрясений, вызванных добычей газа, пишет швейцарский телеканал SRF.

30-летний Леннард Хавингдам и его спутница переехали в бывший фермерский дом в небольшом городке Зюйдволде в Нидерландах несколько недель назад. На белом фронтоне написано: 1774. Как и практически во всех домах в эпицентре произошедших землетрясений, в этом присутствует много повреждений. Все трещины и щели должны быть задокументированы официальной комиссией, прежде чем новая пара владельцев перестроит дом в соответствии со своими пожеланиями.

Сегодня речь идёт о регистрации ущерба, объясняет супругам Коен Мекенкамп — представитель правительственного агентства, которое предоставляет деньги на ремонт или реконструкцию. Он проводит домовладельцев через сложную процедуру, которая занимает несколько месяцев.

До недавнего времени за компенсацию отвечали компании Shell и ExxonMobil, то есть консорциум, который закачивает газ от имени государства. Однако две транснациональные корпорации во многих случаях уклонялись от этой ответственности, что привело к огромному разочарованию населения, отмечает SRF.

Поэтому эту задачу взяли на себя государственные органы. Теперь они просят газовый консорциум заплатить. Предполагается, что вновь созданный орган ускорит процесс рассмотрения исков, чтобы пострадавшим не приходилось ждать помощи годами, как это было раньше.

Осмотр в Зюйдвольде начинается перед домом. Эксперт по ущербу, сопровождающий представителя государственной власти, достаёт фотоаппарат и планшет. По словам владельца, повреждений на фасаде почти не видно невооружённым глазом. Для документирования многочисленных тонких трещин в районе окон нужна лестница, но эксперт по ущербу отмахивается от этой проблемы: столь тонкие трещины слишком незначительны, чтобы регистрировать их в отчёте о повреждениях.

Спустя добрых три часа эксперт по ущербу осмотрел дом снаружи и изнутри. Он обнаружил несколько повреждений и теперь должен написать отчёт и проиллюстрировать его фотографиями, принимая во внимание отчёты об ущербе и ремонте этого же дома за предыдущие годы. Затем технический координатор внешнего офиса проверяет написанное и даёт рекомендации государственному органу по устранению ущерба.

Если домовладельцы не согласны с отчётом или рекомендациями, они могут подать официальное возражение. Только когда все согласны, решается, сколько денег будет выделено на устранение ущерба от землетрясения.

С тех пор как три с половиной года назад был создан орган по рассмотрению претензий, было выплачено в общей сложности €1,4 млрд, объясняет пресс-секретарь Свен Ях. Однако это лишь малая часть того, что должно быть выплачено в ближайшие годы.

В земле в районе Гронингена ещё много газа, однако из-за многочисленных землетрясений правительство решило остановить добычу. Впрочем, как подчёркивает швейцарский телеканал, до сих пор она не была прекращена. Когда точно будет остановлена добыча газа, пока неясно. С учётом военных действий на Украине на это может понадобиться ещё много времени.

Несомненно то, что, согласно исследованиям, землетрясения будут продолжаться ещё десятки лет — даже после остановки добычи газа, заключает швейцарский телеканал SRF.