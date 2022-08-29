 

Спас Нерукотворный, или Ореховый: приметы и традиции в праздник 29 августа

29.08.2022, 0:50, Разное
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ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

29 августа 2022 года православные верующие отмечают Ореховый Спас. Это один из завершающих церковных праздников лета. В этот день крестьяне стремились закончить все полевые работы. Люди несли в храм хлеб и орехи, чтобы освятить их. Вечером вся семья собиралась за большим столом.

Ореховый Спас называют еще Хлебный, Третий, Холщовый, Нерукотворный. Все названия появлялись в разное время. Православные связывают особые знания с каждым из них.

В народе говорили: “Третий Спас хлеба припас”. В этот день не грешно было заниматься полевыми работами и подводить итоги лета. Крестьяне заканчивали сбор пшеницы и начинали сеять озимые. Поэтому часть праздника люди проводили в поле.

Принято было в этот день печь хлеб и пироги для семьи. Так как Третий Спас отмечали уже после окончания Успенского поста, можно было не печь постные пироги.

В этот православный праздник люди обязательно стремились сходить в храм на утреннюю службу. После этого принято было покупать холщевое или полотняное изделие. Холщовым этот Спас называют в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного Образа Христа.

ИСТОРИЯ

По преданию, полотно, которым Христос отер лик, исцеляло всех больных. Поэтому люди и приобретали в дом в этот церковный прадник холщевую вещицу. В этот праздник на Руси традиционно разворачивались широкие ярмарки.


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