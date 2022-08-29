С сыром на гриле для Рака, крок-мадам для Льва: самый вкусный сэндвич по вашему знаку зодиака

Астрологи пытаются охватить все области жизни своими предсказаниями, ставя предстоящие события, черты характера, успехи в любви и в карьере в зависимость от того, под каким созвездием родился человек. А теперь Лорен Эш, астролог из Сент-Луиса, США, штат Миссури, предлагает обращаться за советом к “звездочетам” и по поводу того, какие сэндвичи больше соответствуют вашему знаку зодиака.

Овен: классический сэндвич на завтрак

Овен – это огненный знак, первый из знаков зодиака, прирожденный лидер, которым управляет активная планета Марс. Овны любят рано вставать, чтобы все успеть и никуда не опаздывать. Для них идеальным вариантом завтрака будет классический сэндвич, в который входят сыр и ветчина. Он сытный и вкусный, и его легко съесть на ходу, ведь Овны всегда в движении, всегда чем-то заняты. Такой сэндвич доставит удовольствие и даст заряд энергии на предстоящий день.

Телец: французский соус

Телец является земным знаком, спокойным и рассудительным. Однако, когда дело доходит до еды, он становится очень разборчивым. Поскольку Тельцом управляет Венера, планета чувственности и наслаждения, людям, родившимся под этим созвездием, нравится вкушать пищу не торопясь, наслаждаясь каждым моментом. Поэтому астрологи советуют отдать предпочтение сэндвичу с добавлением одного из многочисленных вариантов французского соуса. Ведь в нем сочетаются домашний уют и элегантность, как и в самом Тельце.

Близнецы: бутерброды с чаем

Общительные, обаятельные и находящиеся в вечном в движении Близнецы, как и Овны, не любят больших пауз. Этот воздушный знак отличается неуемным любопытством, не боится выйти за пределы своей зоны комфорта. Ему покровительствует Меркурий, планета, ассоциирующаяся с коммуникацией и остроумием. Поэтому Близнецам подойдет такой вариант приема пищи, как любой бутерброд с чаем. Таким образом представители этого знака могут есть на ходу, не прерывая движения и общения.

Рак: сыр на гриле

Раки отличаются сентиментальностью, поэтому их любимой едой является такая, которая ассоциируется с домом, с семьей. Они нежно заботятся о своих близких, щедро даря им свое душевное тепло, и заслуживают такого же отношения к себе. Чтобы ощутить себя уютно вечером у себя дома, астрологи рекомендуют Ракам поужинать сыром, приготовленным на гриле, и томатным супом. Приготовив такую еду, остается лишь уютно устроиться на диване, накрыться пледом и наслаждаться просмотром любимого фильма.

Лев: крок-мадам

По натуре Лев – это прирожденный шоумен, вся жизнь которого окружена шумом и блеском. Этим знаком управляет Солнце, поэтому его всегда будут привлекать такие же яркие, как и он сам люди, места и события. А значит, ему под стать столь же элегантный сэндвич, такой как крок-мадам. Его часто продают во французских бистро, и обязательно горячим. В числе прочего для его приготовления используются сыр, ветчина, яйца, сливочное масло, горчица, молоко, мускатный орех. Как и Лев, такой сэндвич не может не привлечь внимания.

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Дева: сэндвич в упаковке

Девы известны как отъявленные перфекционисты, для которых детали имеют первостепенное значение. Но при этом они очень добрые и надежные люди. Они являются крепкой опорой и защитой для близких людей. Поэтому, по мнению астрологов, им подойдет сэндвич в упаковке, которая, с одной стороны, так же как и Девы, надежна, а с другой – красиво оформлена, что также очень важно для представителей этого знака. А начинку можно выбрать по своему вкусу.

Весы: муфулетта

Этот воздушный знак всегда стремится к балансу и симметрии. Им управляет Венера, планета любви и красоты, поэтому Весы, имея изысканный вкус, предъявляют повышенные эстетические требования ко всему, что их окружает. Это касается также и личных отношений, и еды. Из блюд они предпочитают что-то классическое, но при этом уникальное, вкусное, но неожиданное. Им очень подойдет муфулетта – домашнее блюдо с изюминкой, с присущими ему сложными, пикантными нотками. Муфулетта представляет собой сицилийский хлеб с кунжутом и сэндвич на основе этого хлеба. Ключевым ингредиентом сэндвича является оливковый салат, в который входит цветная капуста, морковь, сельдерей, чеснок, орегано, оливковое масло.

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Скорпион: клубный сэндвич

Скорпионы отличаются таинственностью и осторожностью, они как бы состоят из множества слоев и обожают сложные жизненные ситуации. Они гордятся тем, что являются загадкой для окружающих. Поэтому у астрологов Скорпионы ассоциируются с клубными сэндвичами, так как последние многослойны и обладают множеством вкусов: в них каждая из начинок отделена от другой ломтиком хлеба, как правило, поджаренного. В начинку входят такие ингредиенты, как ветчина, мясо птицы или жареный бекон, листья салата, помидоры и майонез.

Стрелец: бань ми

Для Стрельцов жизнь – это одно большое приключение. Этот огненный знак полон страсти и находится в поисках острых ощущений. Чтобы подразнить свои вкусовые рецепторы, ему следует обратить внимание на вьетнамский сэндвич бань ми. Это экзотическое блюдо, которое завоевало популярность во всем мире, обладает удивительным хрустом, вкусом и ароматом, которые вызывают воспоминания о дальних путешествиях. Это вьетнамский рулет, в который входит мясо с овощами, свежими и маринованными, а также приправы, характерные для французской кухни.

Козерог: сэндвич со стейком

Козероги – это серьезные, основательные люди, которые любят порядок и здравый смысл во всем, начиная от личной жизни и заканчивая карьерой. Они стараются прогнозировать свое будущее, не пуская дела на самотек. Если им нужно перекусить во время перерыва на работе, то им лучше всего выбрать простое, проверенное блюдо, например, такое, как сэндвич со стейком на поджаренной булочке. Это прекрасный способ насладиться едой и убедиться, что деньги не потрачены зря.

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Водолей: сэндвич с мороженым

Водолей – по натуре бунтарь и импровизатор. Он довольно общителен и не склонен относиться к самому себе с большой серьезностью. Лучший выбор для него – сэндвич с мороженым. Это вкусное летнее угощение отражает уникальность Водолея, его неуемную энергию и способно вызвать улыбку. Вместо хлеба здесь могут быть использованы вафли или печенье.

Рыбы: классический американский бутерброд

Это хлеб, который намазан арахисовой пастой и джемом, который хорошо запить стаканом молока. Его в прежние годы часто давали на завтрак детям в США. Аналогом для жителей России, скорее всего, является бутерброд со сливочным маслом и вареньем. Суть в том, что здесь просматривается связь с далекими детскими годами. Рыбам такая еда подойдет потому, что представители этого знака любят поностальгировать. Ведь они очень романтичны и сентиментальны, и приятные воспоминания согреют им душу.