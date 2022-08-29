Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 августа

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в г.Рыбинске, в результате которого погиб водитель электроскутера

26 августа около 18.40 в г. Рыбинске на окружной автодороге в районе д.89 произошло ДТП. По предварительной информации столкновение электроскутера под управлением мужчины 1955 г.р. и автомобиля “Киа” под управлением мужчины 1992 г.р. В результате ДТП водитель электроскутера погиб на месте.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выясняются обстоятельства ДТП в Рыбинском районе с участием дикого животного, в результате которого погибла пассажир

25 августа около 19.30 на 53 км автодороги «Ярославль-Рыбинск» в Рыбинском районе произошло ДТП – по предварительной информации водитель автомашины «Мерседес» мужчина 1994 г.р. произвел наезд на дикое животное (лось), а затем совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево).

В результате ДТП водитель автомашины с травмами госпитализирован, пассажир автомашины девушка 2000 г.р. погибла на месте. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Уважаемые участники дорожного движения! Случаи ДТП с участием диких животных (лосей) не редкость. Госавтоинспекция обращает внимание, что такие ДТП опасны тем, что лось может появиться на проезжей части дороги внезапно, тем самым, не оставив шансов водителю на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге, рядом с лесными массивами или густой растительностью. Участки дорог, где возможно появление животных, обозначены специальным дорожным знаком «Дикие животные». Напоминаем, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим и носит информационный характер, предупреждая водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут их миграции. Водитель, увидев знак “Дикие животные”, должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя. Уважаемые водители, будьте внимательны на таких участках дороги!

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Рыбинском районе, в результате которого пострадал пешеход

24.08.2022 в 20:00 в Рыбинском районе на автодороге “Переборы – Судоверфь” вне населенного пункта произошло ДТП: по предварительной информации мужчина 1960 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ 2107», совершил наезд на пешехода мужчину 1982 г.р., который переходил проезжую часть слева направо, по ходу движения автомобиля, в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, МЧС.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения: переходите дорогу в установленных местах, на нерегулируемых пешеходных переходах выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен. С целью личной безопасности пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы и самое главное – обеспечивать их видимость водителями автомобилей.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража велосипеда

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина 1984 г.р. с заявлением о пропаже велосипеда, который был оставлен без присмотра возле дома на улице Малиновская в Рыбинске. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый – мужчина 1991 г.р. Следственным отделом МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято.

Полиция напоминает: не оставляйте свой велосипед без присмотра! Это единственный надежный способ защиты от кражи. Домофон на двери подъезда не является гарантией сохранности вашего имущества. Если вы пристегиваете свой двухколесный транспорт к перилам, решеткам, убедитесь в надежности как этих конструкций, так и удерживающего устройства (велотроса, велозамка и т.п.). Желательно оставлять имущество в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

Если имущество все же похитили, сразу обращайтесь в полицию по телефону 02, с мобильного – 102.

Создана специальная база, в которую любой желающий может внести сведения о своем велосипеде. Данная информация существенно увеличивает шансы найти имущество в случае хищения и вернуть владельцу.

Внести данные о своем велосипеде в единую базу можно, обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому.

Установлен подозреваемый в совершении краж из магазина

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о четырех фактах кражи товара из торгового зала магазина спортивных товаров. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – ранее судимый за имущественные преступления житель Рыбинского района 1980 г.р.

С помощью записей камер видеонаблюдения было установлено, что подозреваемый в течение четырех дней приходил в один и тот же магазин и путем свободного доступа совершал кражи носков со стойки с товаром у касс. Подозреваемый похитил из торгового зала 90 пар носков, которые сразу реализовывал у магазина случайным прохожим.

Ущерб составил более 40 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Полицейскими задержана жительница Москвы, забиравшая деньги у обманутых мошенниками пенсионеров

Ранее в полицию в один день обратились сразу две пенсионерки – женщины 1939 г.р. и 1940 г.р., которые сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников. На их стационарные телефоны позвонили неизвестные и путем обмана, под предлогом освобождения родственников от ответственности за совершение ДТП, потребовали собрать и передать денежные средства. Пенсионерки выполнили все указания и передали денежные средства – по 200 тысяч рублей каждая – приехавшей к ним по месту жительства женщине.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» по подозрению в причастности к совершению мошеннических действий установлена и задержана жительница Москвы 1993 г.р., которая приезжала в г. Рыбинск за деньгами к пенсионеркам. Она пояснила, что решила таким образом заработать. Адреса, по которым нужно забрать деньги, подозреваемой сообщали в мессенджере. Полученные у пенсионерок денежные средства она переводила на указанные в том же мессенджере банковские счета.

Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция призывает граждан быть бдительными. Не перечисляйте и не передавайте деньги незнакомцам, кем бы они не представились.

Поговорите со своими пожилыми родственниками, близкими людьми и предупредите их о необходимости быть осторожными. Пенсионеры в силу обстоятельств могут длительное время находиться в одиночестве, в связи с чем любое внимание, проявленное к ним, как правило, находит отклик. Постарайтесь как можно чаще навещать близких пожилого возраста, общаться с ними, в том числе по телефону, чтобы они знали, что у родственников все в порядке, и у злоумышленников не было бы возможности обмануть пенсионера.

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем в беду?

В случае такого звонка не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по телефону через близких, знакомых или соседей с родственником, который якобы попал в беду. Позвоните в полицию по телефону 02, с мобильного – 102.