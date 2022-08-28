Одежда из экокожи и не только: главные модные тренды осени-2022

Каждый сезон мода приносит нам новые тренды. Одни из них повторяются, а другие – удивляют своей новизной и необычностью. Осень 2022 года предложит нам много интересного. Какую одежду и аксессуары нужно иметь в гардеробе в наступающем сезоне? В статье мы приведем главные модные тренды осени-2022.

Кожа и экокожа

Кожа и осень – неразделимые понятия. В новом сезоне вам следует присмотреться к тотальным лукам. Вы можете ходить в кожаных вещах с ног до головы.

Если это кажется вам избыточным, то включите в свой образ одну кожаную вещь: юбку, брюки, жакет. Это позволит вам выглядит модно и ярко, но не однообразно.

Бомберы

Раньше бомберы были частью спортивного гардероба. Сейчас их допускается комбинировать с разными вещами. Вы можете сочетать такие куртки с деловыми вещами, блузками в бельевом стиле, обувью на каблуках.

Старайтесь выбирать объемные модели бомберов. Они осовременят ваш образ и сделают из вас стильную женщину. Цвет и материал вы можете выбирать на свой вкус.

Косухи

Любимая байкерская куртка из кожи или экокожи не оставляет нас. В этом сезоне косухи составят конкуренцию бомберам.

Обратите внимание на крой. В осеннем сезоне в тренде будут объемные модели. Длина зависит от вашего типа фигуры и предпочтений. Что касается цвета, то это может быть как классический черный, так и яркие оттенки.

Широкие джинсы

Еще недавно люди не воспринимали широкие джинсы. Но сейчас многие из нас уже привыкли к этому тренду.

Осенью 2022 года внедряйте в свой гардероб максимально широкие джинсы с высокой посадкой. Их цвет будет зависит от ваших предпочтений и оттенков вещей, с которыми вы будете их сочетать.

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Верхняя одежда длины макси

Поздней осенью становится довольно холодно. В плохую погоду нам хочется закутаться в длинные вещи, которые согревают не только тело, но и ноги.

Поэтому при выборе верхней одежды обратите внимание на длину макси. Она начинается от середины икры и может доходить до пола. В наступающем сезоне будут в тренде длинные пальто, тренчи и облегченные шубки.

Сумки-шопперы

Эпоха маленьких сумочек проходит. Оставьте их для вечернего гардероба. Сейчас в тренде более объемные и вместительные сумки-шопперы. Их можно вешать на плечо или сложить и носить под мышкой. Этот аксессуар позволит вам носить с собой все необходимые вещи и при этом выглядеть модно и современно.

Заключение

Осенью к нам вернется много забытых, но оригинальных вещей, а также появятся новинки. Пришло время обновить и пересмотреть свой гардероб, чтобы выглядеть стильно в новом сезоне.