 

ABC News – в США напали на голландских спецназовцев

28.08.2022, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Индианаполиса ведёт активные поиски преступника, который атаковал и тяжело ранил трёх военнослужащих Армии Нидерландов, которые прибыли в Америку для тренировки. По версии следователей, причиной происшествия стал конфликт между голландцами и стрелком, передаёт ABC News.

Мы переходим к другой развивающейся истории этого вечера. В Индианаполисе возле гостиницы обстреляли и ранили трёх голландских солдат. Они проходили обучение в США. Корреспондент ABC News Захари Киш расскажет нам о последних поступивших подробностях.

Сегодня вечером в Индианаполисе ведутся активные поиски после нападения на троих солдат Вооружённых сил Нидерландов.

ПОРТАЛ BROADCASTIFY.COM: Перестрелка произошла перед входом в отель Hampton Inn. По подтверждённой информации, стреляли в трёх человек, двое находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что стрельба началась возле отеля, в котором останавливались мужчины, примерно в 3:30 утра. Всё произошло в самом центре развлекательного квартала.

ПОРТАЛ BROADCASTIFY.COM: Другие звонившие говорили, что мужчина стрелял в голову (одному из голландцев. — ИноТВ) у главного входа.

Следователи полагают, что стрельба произошла после ссоры между солдатами и стрелком. По словам министра обороны Нидерландов, эти солдаты служили в подразделении специального назначения и находились в городе для обучения.

По информации полиции Индианаполиса, двое мужчин были тяжело ранены, а состояние третьего стабильно.

ЗАХАРИ КИШ, корреспондент ABC News: Голландские официальные лица заявляют, что эти солдаты находились за пределами отеля во внеслужебное время, когда произошла стрельба. Они также упомянули, что уведомили о случившемся семьи военнослужащих. Уит?

Захари Киш, спасибо.

Дата выхода в эфир 27 августа 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / Эксперимент с синхротронным рентгеновским излучением выявил небольшой толчок с большими последствиями

29.11.21 / Мнение: Объявление для талантливых авторов

19.10.20 / В России введут штрафы за отсутствие антител к COVID-19

15.09.21 / “Будем детям показывать”: Зюганов пообещал в случае победы немедленно вернуть Сталина в мавзолей

21.12.21 / Мнение: «Одна семья – 3 ребёнка», «Германия – страна мигрантов» и подготовка к гражданской войне в США

04.10.21 / Осень требует более насыщенных оттенков: как правильно пользоваться темной помадой и кому она больше подходит

18.03.22 / Мнение: Почему Путин святой, а я – нет

20.05.22 / Хотеть быть худой — старомодно – Личное мнение

31.05.21 / Элегантность и шарм: как использовать платок, шарфик или бандану для создания топовых причесок

16.02.21 / Зеленые пришельцы-циклопы со свиным носом-пятачком из Харры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика